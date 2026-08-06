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“চিন্তা করবেন না!” অসমের বন্যায় ভিটেহারাদের ৫০০ ঘর উপহার ‘ভাইজান’-এর

Salman Khan: ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত অসমের মানুষের পাশে দাঁড়ালেন সলমান খান। অভিনেতা রণদীপ হুডার সঙ্গে যোগাযোগ করে ও ‘গ্লোবাল শিখস’ সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বন্যাকবলিত ৫০০টি পরিবারকে আধা-পাকা ঘর তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিবসাগরের নেপালি খুঁটি গ্রামে ২২০টি ঘর বানানোর কাজ শেষ হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:19 PM IST
“চিন্তা করবেন না!” অসমের বন্যায় ভিটেহারাদের ৫০০ ঘর উপহার ‘ভাইজান’-এর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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