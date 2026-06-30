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বারান্দায় বুলেটপ্রুফ কাচও দিচ্ছে না নিরাপত্তা? ৫২ বছর পর এবার কি ‘গ্যালাক্সি’ ছাড়ছেন সলমান?

Salman Khan to leave Galaxy: ১৯৭৪ সাল থেকে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের প্রথম তলাটি সলমন খানের বাবা এবং বিখ্যাত লেখক সেলিম খানের পরিবারের বাসস্থান। পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য এখন আলাদা বাড়িতে থাকলেও, সলমন খান আজও তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে এখানেই থাকেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:15 PM IST
বারান্দায় বুলেটপ্রুফ কাচও দিচ্ছে না নিরাপত্তা? ৫২ বছর পর এবার কি ‘গ্যালাক্সি’ ছাড়ছেন সলমান?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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