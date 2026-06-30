/বারান্দায় বুলেটপ্রুফ কাচও দিচ্ছে না নিরাপত্তা? ৫২ বছর পর এবার কি ‘গ্যালাক্সি’ ছাড়ছেন সলমান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দশক ধরে বলিউড ভাইজান সলমান খানের ঠিকানা বান্দ্রার সমুদ্রমুখী ‘গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট’। অভিনেতার জন্মদিন হোক কিংবা ইদ, প্রিয় তারকাকে একঝলক দেখতে এই বাড়ির সামনেই ভিড় জমান লাখো অনুরাগী। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে গ্যালাক্সির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। বিষ্ণোই গোষ্ঠীর ক্রমাগত খুনের হুমকি, বাড়ির সামনে অতর্কিতে গুলিবর্ষণ— একের পর এক ঘটনায় তটস্থ খান পরিবার। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছায় যে, গ্যালাক্সির খোলা বারান্দা বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এবার কি এই সমস্ত অশান্তি থেকে বাঁচতেই নিজের চেনা আস্তানা ছাড়তে চলেছেন ভাইজান?
বলিউডে জোর গুঞ্জন, সলমানের বর্তমান ফ্ল্যাটের অদূরেই বান্দ্রার চিম্বাই এলাকায় একটি নতুন বহুতল বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ‘মহারাষ্ট্র কোস্টাল জ়োন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি’। জানা গিয়েছে, ১,০১৪ বর্গমিটারের এই বিলাসবহুল জমিটি সলমানের মা সলমা খানের নামে নথিভুক্ত। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সেখানে একটি দোতলা বাড়ি ছিল, যা পরে বিপজ্জনক ঘোষিত হওয়ায় ভেঙে ফেলা হয়। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, খান পরিবার সেখানেই একটি নতুন ছয় তলা সমুদ্রমুখী বাংলো তৈরি করছে। তাই নতুন বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে খবর।
কেমন হবে ভাইজানের নতুন ঠিকানা?
নকশা অনুযায়ী, নতুন এই সমুদ্রমুখী বহুতলে থাকবে একটি গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং সুবিশাল পার্কিং এলাকা। তার ওপরে থাকবে চোখধাঁধানো আরও ৬টি তলা। তবে সমুদ্রের একদম কাছে হওয়ায় পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে এই অনুমোদন মিলেছে। এই বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণের সময় এলাকার কোনও গাছ কাটা যাবে না, বরং পরিবেশ রক্ষায় একই ধরনের নতুন বেশ কিছু গাছ লাগাতে হবে। যদিও কাজ শুরু করার আগে আরও বেশ কিছু প্রশাসনিক ছাড়পত্র বাকি রয়েছে। নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে সচ ডেভেলপার্স।
তাহলে কি বুলেটপ্রুফ বারান্দার ‘গ্যালাক্সি’ ছেড়ে নতুন এই ঠিকানাতেই পাকাপাকিভাবে শিফট করবে গোটা খান পরিবার? এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সলমান বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেওয়া হয়নি। তবে বান্দ্রার আনাচে-কানাচে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে একটাই ফিসফাস— নিরাপত্তার তাগিদে ৫২ বছর পর হয়তো সত্যিই ঘর বদলাচ্ছেন বলিউডের সুলতান!
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