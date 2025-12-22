Samantha Ruth Prabhu: নিধির পর এবার সামান্থা! প্রকাশ্যেই আঁচল ধরে টান, উন্মত্ত ফ্যানেদের হাতে হেনস্থার শিকার নায়িকা...

Samantha Ruth Prabhu: নিধির পর এবার সামান্থা! প্রকাশ্যেই আঁচল ধরে টান, উন্মত্ত ফ্যানেদের হাতে হেনস্থার শিকার নায়িকা...
Samantha Ruth Prabhu mobbed: একটি শাড়ির শোরুম উদ্বোধনের জন্য জুবেলি হিলসে গিয়েছিলেন সামান্থা। নিরাপত্তারক্ষী এবং পুলিশের তৈরি মানব-প্রাচীর ভেঙে একদল মানুষ অভিনেত্রীর খুব কাছে চলে আসে। সাম্প্রতিক সময়ে নিধি আগরওয়ালকাণ্ডের স্মৃতি উসকে দিল এই ঘটনা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার হায়দরাবাদের জুবেলি হিলসে একটি জনবহুল অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মুখে পড়লেন দক্ষিণ ভারতীয় সুপারস্টার সামান্থা রুথ প্রভু। ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। সম্প্রতি এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
একটি শাড়ির শোরুম উদ্বোধনের জন্য জুবেলি হিলসে গিয়েছিলেন সামান্থা। তাঁর আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে হাজার হাজার অনুরাগী ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। অনুষ্ঠান শেষে যখন তিনি গাড়ির দিকে রওনা হন, তখনই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
নিরাপত্তারক্ষী এবং পুলিশের তৈরি মানব-প্রাচীর ভেঙে একদল মানুষ অভিনেত্রীর খুব কাছে চলে আসে। একদিকে সেলফি তোলার মরিয়া চেষ্টা এবং অন্যদিকে প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে সামান্থাকে রীতিমতো লড়াই করে এগোতে দেখা যায়। পা দিয়ে তাঁর শাড়ির আঁচল টেনে রাখে এক ভক্ত। শেষ পর্যন্ত দেহরক্ষীরা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে কোনোমতে গাড়িতে তুলে দেন।
সাম্প্রতিক সময়ে নিধি আগরওয়ালকাণ্ডের স্মৃতি উসকে দিল এই ঘটনা। মাত্র কয়েকদিন আগেই গত ১৭ ডিসেম্বর লুলু মলে অভিনেত্রী নিধি আগরওয়াল একই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। ‘দ্য রাজা সাব’ ছবির গান মুক্তির অনুষ্ঠানে ভিড়ের চাপে তিনি কার্যত হেনস্থার শিকার হন। সেই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই মল কর্তৃপক্ষ ও আয়োজকদের বিরুদ্ধে যথাযথ অনুমতি না থাকা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে মামলা দায়ের করেছে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই সামান্থার সাথে এই ঘটনা প্রশাসনের ভূমিকা ও ভক্তদের আচরণের ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে।
এই ঘটনার পর নেটদুনিয়ায় ‘ফ্যান কালচার’ বা ভক্তদের সীমা নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশের বক্তব্য, নিধি আগরওয়ালের ঘটনার পর পুলিশের আইনি পদক্ষেপ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র ‘সিভিক সেন্স’ বা নাগরিক সচেতনতা তৈরি হয়নি। সামান্থার মতো একজন জনপ্রিয় তারকার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আয়োজকরা ভিড় সামলানোর আগাম প্রস্তুতি কেন নেননি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
এত কিছুর পরেও ক্যামেরার সামনে সামান্থা নিজের ধৈর্য হারাননি; মুখে হাসি বজায় রেখেই তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তবে এই নিরাপত্তা বিভ্রাট নিয়ে সামান্থা বা তাঁর টিমের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি।
