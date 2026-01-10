Classical Music & Dance Festival: ফিরছে বৈঠকি সংস্কৃতি! ‘সম্বন্ধ’ উৎসবে পণ্ডিত রবিশঙ্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন…
Classical Music & Dance Festival 'Sambandh': জি ডি বিড়লা সভাঘরে সুর ও তালের মহামিলন, উদ্যোগে ‘প্রেরণা সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস’। এই অনুষ্ঠানেই একই মঞ্চে কুমার বোস, সুজাতা মহাপাত্র ও শাহিদ পারভেজ খান। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার জি ডি বিড়লা সভাঘরে ১০ ও ১১ জানুয়ারি আয়োজিত করা হয়েছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের বিশেষ উৎসব ‘সম্বন্ধ’। ‘প্রেরণা সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস’-এর উদ্যোগে এই সিজনের সম্পূর্ণ আয়োজন উৎসর্গ করা হয়েছে বিশ্ববরেণ্য সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করকে। বিকেল ৫টা থেকে শুরু হওয়া এই উৎসবের মূল লক্ষ্য হারানো বৈঠকি সংস্কৃতিকে নতুনত্বের ছোঁয়ায় ফিরিয়ে আনা।
প্রথম দিন (১০ জানুয়ারি):
উৎসবের প্রথম দিনে ওড়িশি সোলো নৃত্য পরিবেশন করবেন প্রখ্যাত শিল্পী বিদুষী সুজাতা মহাপাত্র। কণ্ঠ সঙ্গীতে থাকছেন ওমকার দাদরকার ও উজ্জ্বল ভারতী। এ ছাড়াও মালয়েশিয়ার ‘পিএফএ ইনার স্পেস ডান্স’ (উমেষ শেট্টির সংস্থা) এবং লুনা পোদ্দারের পরিচালনায় ‘প্রেরণা পারফর্মিং আর্টস’-এর শিল্পীরা কত্থক নৃত্য পরিবেশন করবেন।
দ্বিতীয় দিন (১১ জানুয়ারি):
দ্বিতীয় দিনের সূচিতে থাকছে তবলা ও সেতারের জমজমাট আসর। তবলায় পন্ডিত কুমার বোস ও রোহেন বোস, সেতারে উস্তাদ শাহিদ পারভেজ খান এবং সেতার ও সরোদের যুগলবন্দীতে থাকছেন জয়ন্ত ব্যানার্জি ও কৌশিক মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে বিশেষ কত্থক পরিবেশন করবেন সংস্থার ডিরেক্টর তথা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী লুনা পোদ্দার।
প্রখ্যাত কোরিওগ্রাফার লুনা পোদ্দার বলেন, “২০০২ সাল থেকে আমরা শাস্ত্রীয় শিল্পের প্রচার চালিয়ে আসছি। ‘সম্বন্ধ’ উৎসবের মাধ্যমে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে অভিনবত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাই।” অনুষ্ঠানের প্রতিটি পরিবেশনায় আলোর কারুকার্যে মায়াজাল তৈরি করবেন দীনেশ পোদ্দার।
