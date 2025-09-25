English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
The Ba***ds Of Bollywood row: ব্যাডস অফ বলিউডে তাঁকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে! শাহরুখের বিরুদ্ধে ২ কোটির মামলা ঠুকলেন আরিয়ানকে অ্যারেস্ট করা সেই অফিসার...

Shah Rukh Khan | Sameer Wankhede on Aryan Khan: শাহরুখ খানের বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করলেন সমীর ওয়াংখেড়ের। প্রাক্তন এনসিবি অফিসারের আইনজীবী বলেন, "আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে, অভিনেতা শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের মালিকানাধীন রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছেন।"

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 25, 2025, 04:05 PM IST
The Ba***ds Of Bollywood row: ব্যাডস অফ বলিউডে তাঁকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে! শাহরুখের বিরুদ্ধে ২ কোটির মামলা ঠুকলেন আরিয়ানকে অ্যারেস্ট করা সেই অফিসার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন নারকোটিকস অফিসার (NCB) সমীর ওয়াংখেড়ে (Sameer Wankhede) শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) এবং তাঁর প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের (Red Chillies Entertainment) বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানহানির মামলা (Defamation Case) করেছেন। তাঁর দাবি, আরিয়ান খান (Aryan Khan) পরিচালিত নেটফ্লিক্স (Netflix) সিরিজ 'দ্যা ব্যাডস অফ বলিউড' (The Ba***ds of Bollywood)-এ তাঁকে অপমান করা হয়েছে। মামলা জিতলে ওই টাকা তিনি টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার হাসপাতালে ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসার জন্য দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সমীর ওয়াংখেড়ের আইনজীবীর বিবৃতি, "আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে, অভিনেতা শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের মালিকানাধীন রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। 'দ্যা ব্যাডস অফ বলিউড' সিরিজের একটি অংশ, যা রেড চিলিস দ্বারা নির্মিত এবং নেটফ্লিক্স দ্বারা প্রচারিত একটি মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও মানহানিকর ভিডিওর কারণে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি স্থায়ী ও বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা, ঘোষণা এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।"

আরিয়ান খানের শো এই শো সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে প্রিমিয়ার হয়েছে, এবং একটি পর্বে বিতর্ক তৈরি হয়েছে যখন দর্শক লক্ষ্য করেন যে একটি চরিত্রের সঙ্গে প্রাক্তন নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর (NCB) অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ের অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই অফিসার ২০২১ সালে মাদক মামলায় আরিয়ানকে গ্রেফতার করেছিলেন। সম্প্রতি সমীর ওয়াংখেড়ে শাহরুখ খান এবং গৌরী খানের মালিকানাধীন রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, এবং গ্লোবাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স, উভয়ের বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। আরিয়ান খান এবং শাহরুখ খানের বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন। অফিসার ২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন, যা তিনি ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসার জন্য টাটা মেমোরিয়াল ক্যানসার হাসপাতালে দান করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

সমীর ওয়াংখেড়ে আরিয়ানের এই শো-কে 'মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ এবং মানহানিকর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে এই সিরিজটি "মাদক-বিরোধী এনফোর্সমেন্ট সংস্থাগুলির একটি বিভ্রান্তিকর এবং নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেছে, যার ফলে আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।" সমীর ওয়াংখেড়ে দাবি করেছেন যে সিরিজটি "সমীর ওয়াংখেড়ের সুনামকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পক্ষপাতমূলকভাবে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি ও প্রচারিত হয়েছে।"

সিরিজটিতে একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, একজন উচ্চকণ্ঠের অফিসার একটি পুলিস জিপ থেকে একটি পার্টিতে নেমে আসেন, যেখানে তিনি 'মাদক-বিরোধী যুদ্ধ' নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন যে পুরো চলচ্চিত্র শিল্প মাদক সেবনে জর্জরিত। 'মাদক-বিরোধী যুদ্ধ' এবং 'NCG'-এর অংশ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে, তিনি একটি সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট এবং ওয়াংখেড়ের মতো ছোট চুল পরিহিত ছিলেন। অফিসার প্রথমে একজন ব্যক্তিকে গাঁজা সেবন করতে দেখে, কিন্তু যখন জানতে পারেন যে সে বলিউডের কেউ নয়, তখন তিনি বিরক্ত হন এবং তাকে ছেড়ে দেন। পরে, তিনি অন্য একজনকে দেখেন যিনি শুধু মদ্যপান করছিলেন এবং মাদক সেবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তবুও তিনি তাকে কেবল এই কারণে গ্রেপ্তার করেন যে তিনি বলিউডের একজন।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
The Ba***ds Of Bollywood rowSameer WankhedeDefamation CaseAryan Khanshah rukh khanNetflix
