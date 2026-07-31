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মৃত্যুশয্যায় নার্গিস, বাবা সুনীল দত্তের কোন সিদ্ধান্তে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন সঞ্জয়?

 Sanjay Dutt Mother: আমেরিকার হাসপাতালে কোমার সঙ্গে লড়ছেন মা নার্গিস। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে সঞ্জয় দত্তের জীবনে নেমে এল বাবার এক অবিশ্বাস্য নির্দেশ! কেন চিকিৎসাধীন মা-কে ছেড়ে শ্যুটিং সেটে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন তরুণ সঞ্জয়? বাবার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে আসলে কী কারণ ছিল? প্রথম ছবি মুক্তির আগেই চিরতরে বদলে গেল সঞ্জয়ের জীবন!

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 31, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:13 AM IST
মৃত্যুশয্যায় নার্গিস, বাবা সুনীল দত্তের কোন সিদ্ধান্তে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন সঞ্জয়?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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