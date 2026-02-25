FACT CHECK | Sanjay Leela Bhansali: ৬৩তম জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত! হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় লীলা বনশালি?

FACT CHECK | Sanjay Leela Bhansali: ৬৩তম জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত! হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় লীলা বনশালি?
Sanjay Leela Bhansali: দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি খবরে দাবি করা হয়েছিল, ৬৩তম জন্মদিনের আবহে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। তিনি নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত। বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বনশালির অফিশিয়াল টিম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রখ্যাত পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি (Sanjay Leela Bhansali)। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি খবরে দাবি করা হয়েছিল, ৬৩তম জন্মদিনের আবহে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। সত্যিই কি অসুস্থ পরিচালক?
আরও পড়ুন- Mr. India Mayank Pawar Death: মর্মান্তিক! মাত্র ৩৭ বছরেই প্রয়াত ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’-খ্যাত মায়াঙ্ক, মৃত্যুর কারণ ঘিরে রহস্য...
পরিচালকের ৬৩তম জন্মদিন উদযাপনের সময়ই হঠাৎ কিছু ভেরিফায়েড নয় এমন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়াতে থাকে। দাবি করা হয়, বনশালি গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন এবং চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বলিপাড়া এবং ভক্তমহলে উদ্বেগের ছায়া নেমে আসে। ইন্টারনেটে তাঁর বর্তমান অবস্থা জানতে শুরু হয় ব্যাপক সার্চ।
গুজব বাড়তে থাকায় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বনশালির অফিশিয়াল টিম। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, “সঞ্জয় লীলা বনশালির হাসপাতালে ভর্তির খবরটি পুরোপুরি ভুয়ো ও ভিত্তিহীন। এতে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন।” টিমের পক্ষ থেকে আরও অনুরোধ করা হয়েছে যেন কোনো ধরনের যাচাই না করে মানুষ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ান।
আরও পড়ুন- Poonam Pandey meets Premananda Maharaj: মডেল থেকে সাধ্বী! বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের চরণে পুনম পাণ্ডে, প্রার্থনার মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্ল্যামগার্ল...
অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কোনো হাসপাতাল বা নির্ভরযোগ্য মেডিকেল রিপোর্ট এই হার্ট অ্যাটাকের দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেয়নি। মূলত জন্মদিনের উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে কিছু পেজ থেকে এই মিথ্যে খবরটি ছড়ানো হয়েছিল। পেশাদার কোনো কাজেই তাঁর কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি এবং তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রাত্যহিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জয় লীলা বনশালির মতো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে গুজব ছড়ানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)