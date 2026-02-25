English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
FACT CHECK | Sanjay Leela Bhansali: ৬৩তম জন্মদিনে হৃদরোগে আক্রান্ত! হাসপাতালে ভর্তি সঞ্জয় লীলা বনশালি?

Sanjay Leela Bhansali: দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি খবরে দাবি করা হয়েছিল, ৬৩তম জন্মদিনের আবহে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। তিনি নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত। বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বনশালির অফিশিয়াল টিম। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 25, 2026, 03:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রখ্যাত পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি (Sanjay Leela Bhansali)। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি খবরে দাবি করা হয়েছিল, ৬৩তম জন্মদিনের আবহে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। সত্যিই কি অসুস্থ পরিচালক? 

পরিচালকের ৬৩তম জন্মদিন উদযাপনের সময়ই হঠাৎ কিছু ভেরিফায়েড নয় এমন সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে তাঁর অসুস্থতার খবর ছড়াতে থাকে। দাবি করা হয়, বনশালি গুরুতর হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন এবং চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বলিপাড়া এবং ভক্তমহলে উদ্বেগের ছায়া নেমে আসে। ইন্টারনেটে তাঁর বর্তমান অবস্থা জানতে শুরু হয় ব্যাপক সার্চ। 

গুজব বাড়তে থাকায় বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বনশালির অফিশিয়াল টিম। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, “সঞ্জয় লীলা বনশালির হাসপাতালে ভর্তির খবরটি পুরোপুরি ভুয়ো ও ভিত্তিহীন। এতে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ আছেন।” টিমের পক্ষ থেকে আরও অনুরোধ করা হয়েছে যেন কোনো ধরনের যাচাই না করে মানুষ এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ান।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কোনো হাসপাতাল বা নির্ভরযোগ্য মেডিকেল রিপোর্ট এই হার্ট অ্যাটাকের দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেয়নি। মূলত জন্মদিনের উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে কিছু পেজ থেকে এই মিথ্যে খবরটি ছড়ানো হয়েছিল। পেশাদার কোনো কাজেই তাঁর কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি এবং তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রাত্যহিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সঞ্জয় লীলা বনশালির মতো ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে গুজব ছড়ানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। 

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
fact checkSanjay Leela BhansaliSLB Health UpdateSanjay Leela Bhansali Heart Attack
