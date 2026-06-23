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কেন 'মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'র প্রস্তাব ফেরান সঞ্জীব কাপুর? অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কী নিয়ে বেঁধেছিল ঝামেলা? মুখ খুললেন সেলেব শেফ

কেন 'মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'র প্রস্তাব ফিরিয়ে ছিলেন সঞ্জীব কাপুর? অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কী নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল দেশের সেলেব শেফের? এবার নীরবতা ভাঙলেন সঞ্জীব। জানালেন আসল কারণ।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 23, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:14 PM IST
কেন 'মাস্টারশেফ ইন্ডিয়া'র প্রস্তাব ফেরান সঞ্জীব কাপুর? অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কী নিয়ে বেঁধেছিল ঝামেলা? মুখ খুললেন সেলেব শেফ
Image Credit: সঞ্জীব জানালেন কারণ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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