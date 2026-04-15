Saptadingar Guptodhon Teaser: রহস্যের মায়াজালে সুন্দরবন! পয়লা বৈশাখে বড় চমক সোনাদার, প্রকাশ্যে এল 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Abir Chatterjee Returns as Sonada: শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোনাদা নিয়ে এল বড় চমক! সুন্দরবনের রহস্য আর প্রতাপাদিত্যের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ— কী লুকিয়ে আছে কুয়াশার আড়ালে? প্রকাশ্যে এল 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর অফিশিয়াল টিজার। সোনাদা ফিরছে আগামী ১৫ই মে!

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 15, 2026, 08:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উৎসবের মরসুমে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উপহার যদি হয় একমুঠো রহস্য আর রোমাঞ্চ, তবে সেই আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। পহেলা বৈশাখের শুভ লগ্নে দর্শকদের সেই কাঙ্ক্ষিত উপহারটিই দিলেন পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে এল ‘গুপ্তধন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি 'সপ্তডিঙার গুপ্তধন'-এর টিজার। রহস্যভেদী সুবর্ণ সেন ওরফে সোনাদার নতুন অভিযানের এক ঝলক দেখেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে সিনেমাপ্রেমীদের মনে।

আরও পড়ুন- Prabhat Roy Becomes Grandfather: নববর্ষেই একতার কোল আলো করে এল 'রায়বাঘিনী', আনন্দে আত্মহারা দাদু প্রভাত রায়

এবারের প্রেক্ষাপট রাজবাড়ির অন্দরমহল বা পাহাড় নয়, বরং বাংলার বুক চিরে বয়ে যাওয়া রহস্যময় ও আদিম সুন্দরবন। টিজারের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে সোনাদা অর্থাৎ আবির চট্টোপাধ্যায়ের সেই তীক্ষ্ণ চাউনি, যা বুঝিয়ে দিচ্ছে এক গভীর অমীমাংসিত রহস্যের ডাক এসেছে। প্রতাপাদিত্যের হারিয়ে যাওয়া কিংবদন্তি ঐশ্বর্যের খোঁজে সোনাদা, আবির (অর্জুন চক্রবর্তী) ও ঝিনুক (ইশা সাহা) পাড়ি দিচ্ছে নোনা জলের গহীনে। কুয়াশাঘেরা ম্যানগ্রোভ অরণ্য আর তার খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা বিপদ— সব মিলিয়ে টিজারটি এক গা ছমছমে পরিবেশ তৈরি করেছে।

পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এবার নিয়ে গিয়েছেন এক নতুন উচ্চতায়। ছবিতে সোনাদা হিসেবে আবির চট্টোপাধ্যায় তো আছেনই, সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছেন ইশা ও অর্জুন। তবে টিজারের অন্যতম বড় আকর্ষণ বর্ষীয়ান অভিনেতা ও পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাঁর উপস্থিতি রহস্যের সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলেছে। দ্রুতগতির এডিট এবং শব্দপ্রক্ষেপণ টিজারটির উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

পর্দায় সোনাদা হয়ে ফেরা প্রসঙ্গে আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সুবর্ণ সেনের চরিত্রে ফেরা আমার কাছে সবসময়ই আনন্দের। তবে এবারের চ্যালেঞ্জটা ছিল একদম আলাদা। সুন্দরবনের সেই রোমাঞ্চ আর বিপদ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাড়া করেছে। আশা করি দর্শকরাও সেই রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারবেন।" অন্যদিকে পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রতাপাদিত্যের গুপ্তধনের গল্প এবং সুন্দরবনের মায়াবী প্রেক্ষাপটকে একসঙ্গে মেলানো ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। পহেলা বৈশাখে এই টিজার প্রকাশকে তিনি বাঙালির জন্য এক বিশেষ সূচনা হিসেবেই দেখছেন।

আরও পড়ুন- WATCH: ভোট বঙ্গে আচমকাই রহস্যের গন্ধ, চর্চায় 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’, ভিডিয়োতে তুমুল শোরগোল

ইতিহাস, সাসপেন্স আর টানটান রোমাঞ্চের এই মেলবন্ধন বড় পর্দায় দেখার জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। আগামী ১৫ই মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’। এখন দেখার বিষয়, সুন্দরবনের এই মায়াবী গোলকধাঁধাঁ থেকে সোনাদা শেষ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্যের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারেন কি না।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

