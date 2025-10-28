English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
KIFF 2025: উদ্বোধনে বড় চমক! জেনে নিন ৩১ -তম কলকাতা আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উত্‍সবের খুঁটিনাটি...

KIFF 2025 inauguration: আজ বিকেল ৪-টের সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ছবি সপ্তপদী। আর কী কী চমক থাকছে? 

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 28, 2025, 06:06 PM IST
সৌমিতা মুখোপাধ্যায়: আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে ২০টি ভেন্যু জুড়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বিকেল ৪টেয় নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে প্রদর্শিত হবে সপ্তপদী। এই বছরের থিম পোল্যান্ড। 'চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব' এবারের মূল ভাবনা। 

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, জুন মালিয়া, ইন্দ্রনীল সেন এবং আরও অনেকে। 

উৎসবে ক্রীড়া বিষয়ক তিনটি ও পরিবেশ-ভিত্তিক চারটি ছবি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রথমবার ৩৫ মিমি সেলুলয়েড ফিল্ম নয়নতারা প্রদর্শিত হবে। এ বছর পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেখানো হবে তাঁর সাতটি ছবি।

এবার উৎসবে জমা পড়েছে মোট ১৮২৭টি চলচ্চিত্র, যার মধ্যে ১৮৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৩৯টি বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছে। ১৮টি ভারতীয় ভাষা ও ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবি থাকছে। কোঙ্কনি, বোরো, তুলু, সাঁওতালি-সহ নানা ভাষার সিনেমাও থাকছে এ বছরের চলচ্চিত্র উত্‍সবে। 

মুখ্যমন্ত্রীর নতুন ভাবনা হিসেবে থাকছে ‘গানে গানে সিনেমা’। গান নিয়ে আড্ডা অনুষ্ঠিত হবে একতারা মঞ্চে ৭ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। ৭ নভেম্বর শোলের পরিচালক রমেশ সিপ্পি শিশির মঞ্চে সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার পরিবেশন করতে চলেছেন। ৮ নভেম্বর উপস্থিত থাকবেন কবীর সুমন এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ৯ নভেম্বর নচিকেতা, ১০ নভেম্বর রূপঙ্কর ও বাবুল সুপ্রিয়, ১১ নভেম্বর ইন্দ্রনীল সেন এবং ১২ নভেম্বর জোজো। 

