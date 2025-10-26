KIFF 2025: দশাবতার তাসের গল্প ও বিষ্ণুপুরের মাটির গন্ধ ফিরিয়ে আনছে সৌরভের 'ফৌজদার' কেআইএফএফ ২০২৫ - এ

KIFF 2025: দশাবতার তাসের গল্প ও বিষ্ণুপুরের মাটির গন্ধ ফিরিয়ে আনছে সৌরভের 'ফৌজদার' কেআইএফএফ ২০২৫ - এ
Faujdar screening KIFF 2025: বাঁকুড়ার এক হাজার বছরেরও পুরোনো বিলুপ্তপ্রায় খেলা 'দশাবতার তাস'। শতাব্দী প্রাচীন এক কারিগর পরিবারের শেষ উত্তরসূরি শীতল ফৌজদার আজও ঐতিহ্যবাহী হাতের আঁকা দাশাবতার তাস তৈরি করে চলেছেন। পরিচালক সৌরভ ভদ্র তাঁর তথ্যচিত্র 'ফৌজদার' - এ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, নীরব সংগ্রাম এবং বিলুপ্তপ্রায় এক ঐতিহ্যের গভীর ও আবেগপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। আধুনিকতার দৌড়ে এই বিলুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে একা কীভাবে লড়াই করছেন শীতল দেখতে পাবেন দর্শকরা কলকাতার চলচ্চিত্র উত্সব কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেসটিভলের তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এক হাজার বছরেরও পুরোনো ইতিহাস বহন করে। তবে হাজার বছরেরও পুরোনো মল্লবংশের স্থাপত্য হোক আথবা বিনোদনের খেলা দশাবতার তাস, সবই আজ বিলুপ্তের পথে। শিলিগুড়ির বাসিন্দা চিত্র পরিচালক সৌরভ ভদ্র সেই বিলুপ্তপ্রায় দশাবতার তাস নিয়েই তথ্যচিত্র বানিয়ছেন 'ফৌজদার' যেটি এই বছরের ৩১-তম কলকাতার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উত্সব কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেসটিভলে দেখানো হবে।
শিলিগুড়ির ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ কলকাতায় সিনামা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপর টেলিভিশন ধারাবাহিকের গল্প, বাংলা সিনেমার গান ইত্যাদি লেখালেখির কাজ শুরু করেন। 'মিশর রহস্য' সিনেমায় পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে আ্যাসিস্ট করেছেন এবং অঙ্কুশ - শুভশ্রী অভিনীত 'আমি শুধু চেয়েছি তোমায়' সিনেমার টাইটেল ট্র্যাক লিখেও সুনাম কুড়িয়েছেন। তাঁর বানানো তথ্যচিত্র বেশ কিছু চলচ্চিত্র উত্সবেও দেখানো হয়েছে।
'দশাবতার তাস' খেলায় টেক্কা, রাজা ও রানির কার্ড থাকে না। চিরাচরিত ৫২টি জায়গায় ১২০টি তাস থাকে। হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর ধরাধামে দশ অবতার নেওয়ার পৌরাণিক কাহিনী জানতেই হবে এই খেলা খেলার জন্য। রাজারা এই খেলা ভীষণ পছন্দ করতেন। তত্কালীন কাপড়, বিভিন্ন গাছের রস ও ফলের রসের রং দিয়ে তৈরি হত এই তাস। বিদেশে এই তাসের কদর থাকলেও রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে কোনো হেলদোল নেই।
বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন এক কারিগর পরিবারের শেষ উত্তরসূরি শীতল ফৌজদার একমাত্র যিনি পূর্বপুরুষদের পরম্পরা ধরে রেখেছেন। তিনি আজও নিষ্ঠার সঙ্গে তৈরি করে চলেছেন দাশাবতার তাস ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতারের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ঐতিহ্যবাহী হাতের আঁকা তাস খেলা। ইতিহাস, পুরাণ ও ভক্তি একসূত্রে গেঁথে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা প্রাচীন কৌশলে তৈরি করেন প্রতিটি গোলাকার তাস। এই ১৯ মিনিটের তথ্যচিত্রটিতে সৌরভ তুলে ধরেছেন আধুনিকতার দৌড়ে যখন মানুষের আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে, তখন এই বিলুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে একা কীভাবে লড়াই করছেন শীতল। এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, নীরব সংগ্রাম এবং বিলুপ্তপ্রায় এক ঐতিহ্যের গভীর ও আবেগপূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ফৌজদার' তথ্যচিত্রটিতে।
ছবিটির প্রযোজক হরিক মুখার্জি। চিত্রগ্রহণে ছিলেন হরিক মুখার্জি, ইন্দ্রনীল মজুমদার এবং প্রবীর কুমার সেন। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন শুভদীপ হালদার। প্রযোজনা করেছে অরেঞ্জ লাইন পিকচার্স, এবং সহ-প্রযোজনা করেছে থ্রি অ্যাক্ট শটস। সমপ্রতি ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ৩১ - তম কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেসটিভল। সেখানেই তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রথমবার বড়পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে 'ফৌজদার'।
