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‘দুর্গ জয় সহজ নয়!’, ‘বিগ বস বাংলা’ নিয়ে সৌরভের হুংকার; কবে, কখন দেখা যাবে?

Saurav Ganguly: প্রায় ১০ বছর পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় স্টার জলসায় ফিরছে ‘বিগ বস বাংলা’। প্রকাশ্যে আসা প্রমোতে মহারাজের কড়া হুঁশিয়ারি—"দুর্গ জয় সহজ নয়!" রাত ৯:৩০ বা ১০:৩০-এর সম্ভাব্য স্লটে দেখা যেতে পারে শো-টি। পাশাপাশি যশ-নুসরত, সায়ক ও অনিন্দ্যর মতো তারকাদের সম্ভাব্য প্রতিযোগী হিসেবে ঘিরে চর্চা এখন তুঙ্গে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:32 PM IST
‘দুর্গ জয় সহজ নয়!’, ‘বিগ বস বাংলা’ নিয়ে সৌরভের হুংকার; কবে, কখন দেখা যাবে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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