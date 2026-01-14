New Bengali Song: 'গানই আমার পৃথিবী দেখার মাধ্যম', সায়নীর নতুন সৃষ্টিতে মুগ্ধ আবীর...

New Bengali Song: 'গানই আমার পৃথিবী দেখার মাধ্যম', সায়নীর নতুন সৃষ্টিতে মুগ্ধ আবীর...
Sayani Palit's new bengali song: তিলোত্তমার বুকেই সুরের মূর্ছনায় অনন্য এক মিউজিক ভিডিওর আত্মপ্রকাশ ঘটল। পার্ক স্ট্রিটের ‘LMNOQ স্কাইবার’-এ এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে মার্চেন্ট রেকর্ডসের ব্যানারে মুক্তি পেল সায়নী পালিত-এর নতুন মৌলিক গান ‘সাওয়ারে’
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিলোত্তমার বুকেই সুরের মূর্ছনায় অনন্য এক মিউজিক ভিডিওর আত্মপ্রকাশ ঘটল। পার্ক স্ট্রিটের ‘LMNOQ স্কাইবার’-এ এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে মার্চেন্ট রেকর্ডসের ব্যানারে মুক্তি পেল সায়নী পালিত-এর নতুন মৌলিক গান ‘সাওয়ারে’। অনুষ্ঠানটির প্রধান আকর্ষণ ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ‘ঠুমরি’ ধারাকে আধুনিক সঙ্গীতের আবহে পরিবেশন করাই এই গানের মূল বৈশিষ্ট্য।
সায়নীর চোখের আলো যখন সঙ্গীত:
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও সায়নী পালিতের কণ্ঠ আর সুরের জাদু বারবার শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। ‘সাওয়ারে’ গানটির সুর এবং কণ্ঠ—দুটিই সায়নীর। তিনি জানান, সঙ্গীতই তাঁর কাছে জগত দেখার মাধ্যম। তাঁর কথায়, “এই গানটি ঠুমরির আবেগ থেকে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এতে আজকের সময়ের ভাষা আছে। এটি আমার কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি সৃষ্টি।”
নির্মাণ ও দৃশ্যসজ্জা:
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক সত্রাজিত সেন গানটির মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন। রাজবাড়ির প্রেক্ষাপটে চিত্রায়িত এই ভিডিওতে অভিনয় করেছেন সুপ্রতীম রায় ও সায়নী দত্ত। পরিচালক জানান, সায়নী যাতে তাঁর মনের চোখ দিয়ে এই সৃষ্টিকে অনুভব করতে পারেন, সেই ভাবনা থেকেই স্টোরিলাইন তৈরি করা হয়েছে। গানের চমৎকার সঙ্গীতায়োজন করেছেন নীলাঞ্জন ঘোষ।
আবিরের কণ্ঠে প্রশংসা:
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আবির চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করেন তাঁর ‘অসুর’ চলচ্চিত্রের দিনগুলোর কথা, যেখানে সায়নী প্লে-ব্যাক করেছিলেন। আবির বলেন, “সায়নীকে আমি অনেকদিন চিনি। ওর কণ্ঠে এমন এক বিরল আবেগ রয়েছে, যা শ্রোতার মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। এই গানটিও দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে।”
সলিম-সুলেমান ইউটিউব চ্যানেলে ইতিমধেই ‘সাওয়ারে’ প্রকাশিত হয়েছে এবং শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে।
