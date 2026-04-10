Sayantika Banerjee Networth: আয় কমেছে হুড়মুড়িয়ে, নেই নিজস্ব জমি-বাড়ি: গ্ল্যামারের আড়ালে ঋণের বোঝায় জর্জরিত সায়ন্তিকা?

  • খবর
Sayantika Banerjee: সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে নগদ মাত্র ৩০ হাজার টাকা! নেই নিজের বাড়িও, উল্টে মাথার ওপর ঋণের বোঝা। বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে মনোনয়ন হলফনামায় নিজের সম্পত্তির যে খতিয়ান দিলেন অভিনেত্রী, তা শুনে অবাক হবেন আপনিও।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 10, 2026, 08:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের সুপারহিট নায়িকা থেকে রাজনীতির ময়দান— সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর নজরকাড়া। জিৎ-দেবের নায়িকা হিসেবে একসময় পর্দা কাঁপিয়েছেন, আর এখন তিনি বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী। তবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে তিনি যে হলফনামা জমা দিয়েছেন, তাতে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ দেখে চোখ কপালে উঠেছে অনেকেরই।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে সায়ন্তিকার বার্ষিক আয় ব্যাপক হারে কমেছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে যেখানে তাঁর আয় ছিল ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৮০ টাকা, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৮০ টাকায়। অর্থাৎ, পাঁচ বছরে আয় কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

সায়ন্তিকার হলফনামা বলছে, তাঁর হাতে নগদ রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকা। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁর একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকলেও পরিস্থিতি বেশ শোচনীয়। দুটি অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স পুরোপুরি ‘শূন্য’। একটিতে রয়েছে মাত্র ১ হাজার টাকা। সবথেকে বড় অঙ্কের সঞ্চয় রয়েছে একটি অ্যাকাউন্টে— ৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৭১৭ টাকা। বাকি অ্যাকাউন্টগুলোতে মাত্র ১০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা পড়ে রয়েছে।

নিজের নামে কোনও বাড়ি বা জমিও নেই সায়ন্তিকার। এমনকি পৈতৃক সম্পত্তিতেও তাঁর নাম নেই। তবে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির তালিকায় উজ্জ্বল একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি, যার দাম প্রায় ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। গয়নার প্রতি সায়ন্তিকার বিশেষ টান নেই বললেই চলে; তাঁর কাছে রয়েছে মাত্র ৩.৫২ গ্রাম সোনা, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ হাজার ১৭১ টাকা। সব মিলিয়ে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৩১ টাকার।

সম্পত্তি থাকলেও সায়ন্তিকার কাঁধে রয়েছে বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা। মার্সিডিজ গাড়ির লোন বাবদ তাঁর বকেয়া ২৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯১১ টাকা। এ ছাড়াও ২৫ লক্ষ টাকার একটি ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে তাঁর নামে। আয়ের উৎস হিসেবে তিনি কেবল অভিনয় এবং বিধায়ক হিসেবে প্রাপ্ত ভাতার কথাই উল্লেখ করেছেন।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

