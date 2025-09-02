English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Suhana Khan: কেরিয়ারের শুরুতেই আইনি জটিলতায় সুহানা, শাহরুখকন্যার বিরুদ্ধে দায়ের মামলা...

Suhana Khan: মাদককাণ্ডে জেলে দিন কাটাতে হয়েছে শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। এবার কেরিয়ারের শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলেন শাহরুখ কন্যা সুহানা। বেআইনি কাজে নাম জড়িয়ে তাঁর। দায়ের হয়েছে মামলাও। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 2, 2025, 07:09 PM IST
Suhana Khan: কেরিয়ারের শুরুতেই আইনি জটিলতায় সুহানা, শাহরুখকন্যার বিরুদ্ধে দায়ের মামলা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাদককাণ্ডে জেলে দিন কাটাতে হয়েছে শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) ছেলে আরিয়ান খানকে (Aryan Khan)। সেই সময় খাওয়া ঘুম ছেড়ে শুধুমাত্র ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কিং খান। প্রায় একমাস মামলা চলার পর অবশেষে বাড়ি ফেরেন আরিয়ান ও পরবর্তীতে তিনি নির্দোষও প্রমাণিত হন। এবার আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান (Suhana Khan)। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন-Abir Chatterjee on Anik dutta: চুক্তির ফাঁদে আটকে! ছবির প্রচারে নেই আবীর, পরিচালক-প্রযোজকের ক্ষোভের জবাব দিলেন অভিনেতা...

বর্তমানে সুহানা তাঁর পরবর্তী ছবি ‘কিং’-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এরই মাঝে মহারাষ্ট্রের আলিবাগে একটি জমি কেনা নিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি। কিছুদিন আগেই আলিবাগে একটি জমি কিনেছিলেন সুহানা। যে জমির দাম ১২ কোটি ৯১ লাখ। জানা যায়, এই জমির মালিকানা প্রশাসনের কাছে রয়েছে এবং এই জমি কেবল কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য রাখা ছিল যা কেনা বেআইনি। এবার সেই জমি নিয়েই আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন সুহানা। 

জানা যায়, এই জমি সুহানা কিনেছিলেন তিন বোন— অঞ্জলি, রেখা, প্রিয়ার থেকে। তাঁরা এই জমি নাকি তাঁদের বাবা-মায়ের থেকে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। কোনটা সত্যি তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যেই জমির স্ট্যাম্প ডিউটি করেছেন সুহানা। এই জমি কেনার সময়ে নথিপত্রে সুহানাকে নাকি একজন কৃষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করা হবে।

আরও পড়ুন- Anirban Bhattacharya: অনির্বাণের ব্যান্ড 'হুলিগানইজ়ম' নিয়ে হইচই! গানে এল শতরূপের গাড়ি, দিলীপের গোরুর দুধে সোনা আর...

এটিই সুহানার নিজের কেনা প্রথম জমি ছিল। এই জমি কেনার এক বছরের মধ্যে আলিবাগে আরও একটি বাড়ি কিনেছিলেন সুহানা। সেই বাড়ির দাম ১০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত সুহানা বা শাহরুখের তরফ থেকে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। কিছুদিন আগেই আরিয়ানের ‘ব্যাড্‌স অফ বলিউড’ সিরিজের ঝলক প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিবারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুহানা খান।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
shah rukh khanSUHANA KHANAryan Khan
পরবর্তী
খবর

Sumona Chakravarti: 'সাহায্য তো দূর বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পুলিস', ভরদুপুরে মুম্বইয়ের রাস্তায় চরম হেনস্থার শিকার! বিস্ফোরক বাঙালি অভিনেত্রী...
.

পরবর্তী খবর

WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই সাংসদ দেবের গড়ে 'বড়' রাজনৈতিক পা...