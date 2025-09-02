Suhana Khan: কেরিয়ারের শুরুতেই আইনি জটিলতায় সুহানা, শাহরুখকন্যার বিরুদ্ধে দায়ের মামলা...

Suhana Khan: কেরিয়ারের শুরুতেই আইনি জটিলতায় সুহানা, শাহরুখকন্যার বিরুদ্ধে দায়ের মামলা...
Suhana Khan: মাদককাণ্ডে জেলে দিন কাটাতে হয়েছে শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে। এবার কেরিয়ারের শুরুতেই বড় ধাক্কা খেলেন শাহরুখ কন্যা সুহানা। বেআইনি কাজে নাম জড়িয়ে তাঁর। দায়ের হয়েছে মামলাও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাদককাণ্ডে জেলে দিন কাটাতে হয়েছে শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) ছেলে আরিয়ান খানকে (Aryan Khan)। সেই সময় খাওয়া ঘুম ছেড়ে শুধুমাত্র ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কিং খান। প্রায় একমাস মামলা চলার পর অবশেষে বাড়ি ফেরেন আরিয়ান ও পরবর্তীতে তিনি নির্দোষও প্রমাণিত হন। এবার আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান (Suhana Khan)।
বর্তমানে সুহানা তাঁর পরবর্তী ছবি ‘কিং’-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এরই মাঝে মহারাষ্ট্রের আলিবাগে একটি জমি কেনা নিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি। কিছুদিন আগেই আলিবাগে একটি জমি কিনেছিলেন সুহানা। যে জমির দাম ১২ কোটি ৯১ লাখ। জানা যায়, এই জমির মালিকানা প্রশাসনের কাছে রয়েছে এবং এই জমি কেবল কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য রাখা ছিল যা কেনা বেআইনি। এবার সেই জমি নিয়েই আইনি জটিলতায় জড়িয়েছেন সুহানা।
জানা যায়, এই জমি সুহানা কিনেছিলেন তিন বোন— অঞ্জলি, রেখা, প্রিয়ার থেকে। তাঁরা এই জমি নাকি তাঁদের বাবা-মায়ের থেকে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। কোনটা সত্যি তা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যেই জমির স্ট্যাম্প ডিউটি করেছেন সুহানা। এই জমি কেনার সময়ে নথিপত্রে সুহানাকে নাকি একজন কৃষক হিসেবে দেখানো হয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শিগগিরই এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করা হবে।
এটিই সুহানার নিজের কেনা প্রথম জমি ছিল। এই জমি কেনার এক বছরের মধ্যে আলিবাগে আরও একটি বাড়ি কিনেছিলেন সুহানা। সেই বাড়ির দাম ১০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত সুহানা বা শাহরুখের তরফ থেকে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। কিছুদিন আগেই আরিয়ানের ‘ব্যাড্স অফ বলিউড’ সিরিজের ঝলক প্রকাশ অনুষ্ঠানে পরিবারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুহানা খান।
