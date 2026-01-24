English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • SRKs KING Release Date Confirmed: বড়দিনে বড়পর্দায় বাদশা! ২০২৬-এর শেষে ফিরছেন কিং শাহরুখ...

SRK's KING Release Date Confirmed: বড়দিনে বড়পর্দায় বাদশা! ২০২৬-এর শেষে ফিরছেন 'কিং' শাহরুখ...

KING Release Date: ২০২৩ সালে পাঠান ও জওয়ানের হাত ধরে বড়পর্দায় ঝড় তুলেছিলেন শাহরুখ। মাঝে প্রায় ২ বছরের বিরতি। তবে এই বছরে ফিরছেন তিনি। জানুয়ারিতেই বড় ঘোষণা করে দিলেন কিং খান। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 24, 2026, 08:06 PM IST
SRK's KING Release Date Confirmed: বড়দিনে বড়পর্দায় বাদশা! ২০২৬-এর শেষে ফিরছেন 'কিং' শাহরুখ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাহরুখ খান মানেই বক্স অফিসে সুনামি, আর সেই সুনামির পরবর্তী ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে ২০২৬-এর বড়দিনে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হলো শাহরুখের মেগা প্রজেক্ট 'কিং'-এর মুক্তির তারিখ। আগামী ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসছে এই ছবি অর্থাৎ ২০২৬-এর বিদায় আর ২০২৭-এর শুরুটা হতে চলেছে রাজকীয় মেজাজে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন-Hiraan Chatterjee Marriage Controversy: 'অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি, অনিন্দিতা সব জানত! এতদিন চুপ কেন', বিস্ফোরক হিরণের স্ত্রী ঋতিকা...

ঠিক তিন বছর আগে এই সময়েই মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান', যা বলিউডের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সেই 'পাঠান' ম্যাজিকের তিন বছর পূর্তিতেই পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং শাহরুখ খান তাঁদের আগামী ছবির রিলিজ ডেট ঘোষণা করলেন। ক্রিসমাসে শাহরুখের ফ্যানেদের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী বা হতে পারে। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

সম্প্রতি কিং-এর যে টিজার সামনে এসেছে, তাতে শাহরুখের লুক এক কথায় বিধ্বংসী। রূপোলি চুল, অ্যাকশনে ভরপুর রহস্যময় ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে এক অন্য অবতার। শাহরুখের সেই আইকনিক সংলাপ, “ডর নেহি, দেহশত হুঁ” (ভয় নয়, আমি আতঙ্ক), এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। ছবির টাইটেল রিভিলের সঙ্গে যে থিম সং ব্যবহার করা হয়েছে, তা ইতোমধ্যেই ট্রেন্ডিং। 

আরও পড়ুন-Smriti Mandhana-Palash Muchhal: 'অনুষ্ঠানেই অন্য মেয়ের সঙ্গে বিছানায় লেপটে ছিল পলাশ, ক্রিকেটারদের হাতে মার খেয়েছিল'!, বিস্ফোরক স্মৃতির...

রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় 'কিং' শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি ২০২৬-এর সবচেয়ে বড় অ্যাকশন স্পেকটেকল হতে চলেছে। এখনও বাকি ১১ মাস, তারপরই বড় পর্দায় গর্জে উঠবেন আসল 'কিং'। ছবির ল্যান্ডস্কেপ এবং সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, পাঠান আর জওয়ানের পর আরও এক বার রেকর্ড ভাঙার লড়াই শুরু করে দিলেন শাহরুখ। কিন্তু সেটা সম্ভব হল কিনা, তার অপেক্ষা রইল। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
King Release Dateshah rukh khanSiddharth Anand
পরবর্তী
খবর

Kamaal R Khan Arrested: সাংঘাতিক অভিযোগ! বাড়ি থেকে গ্রেফতার বলিউডের বির্তকিত-জনপ্রিয় অভিনেতা...

.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Shocker: স্ত্রীকে তার প্রেমিক দেওরের হাতে তুলে দেন ৭ দিন আগেই, এবার তাকে কুপিয়ে খ...