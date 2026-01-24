SRK's KING Release Date Confirmed: বড়দিনে বড়পর্দায় বাদশা! ২০২৬-এর শেষে ফিরছেন 'কিং' শাহরুখ...

SRK's KING Release Date Confirmed: বড়দিনে বড়পর্দায় বাদশা! ২০২৬-এর শেষে ফিরছেন 'কিং' শাহরুখ...
KING Release Date: ২০২৩ সালে পাঠান ও জওয়ানের হাত ধরে বড়পর্দায় ঝড় তুলেছিলেন শাহরুখ। মাঝে প্রায় ২ বছরের বিরতি। তবে এই বছরে ফিরছেন তিনি। জানুয়ারিতেই বড় ঘোষণা করে দিলেন কিং খান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাহরুখ খান মানেই বক্স অফিসে সুনামি, আর সেই সুনামির পরবর্তী ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে ২০২৬-এর বড়দিনে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হলো শাহরুখের মেগা প্রজেক্ট 'কিং'-এর মুক্তির তারিখ। আগামী ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসছে এই ছবি অর্থাৎ ২০২৬-এর বিদায় আর ২০২৭-এর শুরুটা হতে চলেছে রাজকীয় মেজাজে।
ঠিক তিন বছর আগে এই সময়েই মুক্তি পেয়েছিল 'পাঠান', যা বলিউডের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সেই 'পাঠান' ম্যাজিকের তিন বছর পূর্তিতেই পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং শাহরুখ খান তাঁদের আগামী ছবির রিলিজ ডেট ঘোষণা করলেন। ক্রিসমাসে শাহরুখের ফ্যানেদের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী বা হতে পারে।
সম্প্রতি কিং-এর যে টিজার সামনে এসেছে, তাতে শাহরুখের লুক এক কথায় বিধ্বংসী। রূপোলি চুল, অ্যাকশনে ভরপুর রহস্যময় ব্যক্তিত্ব—সব মিলিয়ে এক অন্য অবতার। শাহরুখের সেই আইকনিক সংলাপ, “ডর নেহি, দেহশত হুঁ” (ভয় নয়, আমি আতঙ্ক), এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। ছবির টাইটেল রিভিলের সঙ্গে যে থিম সং ব্যবহার করা হয়েছে, তা ইতোমধ্যেই ট্রেন্ডিং।
রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং মারফ্লিক্স পিকচার্সের প্রযোজনায় 'কিং' শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি ২০২৬-এর সবচেয়ে বড় অ্যাকশন স্পেকটেকল হতে চলেছে। এখনও বাকি ১১ মাস, তারপরই বড় পর্দায় গর্জে উঠবেন আসল 'কিং'। ছবির ল্যান্ডস্কেপ এবং সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, পাঠান আর জওয়ানের পর আরও এক বার রেকর্ড ভাঙার লড়াই শুরু করে দিলেন শাহরুখ। কিন্তু সেটা সম্ভব হল কিনা, তার অপেক্ষা রইল।
