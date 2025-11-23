English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Global Peace Honours 2025: দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ খুললেন শাহরুখ, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সরব রণবীরও...

Shah Rukh and Ranveer's tribute to Pahalgam victims: মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল পিস অনার্স (Global Peace Honours) ২০২৫ অনুষ্ঠানে শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) ও রণবীর সিং (Ranveer Singh) আবেগঘন বার্তায় ২৬/১১, পহেলগাঁও ও দিল্লির হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দিব্যজ ফাউন্ডেশনের (Divyaj Foundation) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের জওয়ানদের সাহস, ত্যাগ ও শান্তির বার্তা ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 23, 2025, 06:36 PM IST
Global Peace Honours 2025: দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে মুখ খুললেন শাহরুখ, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সরব রণবীরও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিব্যজ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে, অমৃতা ফডণবিশের নেতৃত্বে আয়োজিত গ্লোবাল পিস অনার্স ২০২৫-এর আসল আকর্ষণ ছিল ভারতের বীর শহিদদের উদ্দেশে বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খান ও জনপ্রিয় অভিনেতা রণবীর সিং-এর শক্তিশালী বক্তব্য। মুম্বইয়ে শনিবার রাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বলিউডের দুই তারকা একযোগে সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

Add Zee News as a Preferred Source

অনুষ্ঠানে রণবীর সিং পহেলগাঁও ও ২৬/১১ মুম্বই হামলার শহিদদের স্মরণ করেন। পাশাপাশি তিনি সাম্প্রতিক দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে প্রাণ হারানোদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দেশের জওয়ানদের সাহস, ত্যাগ ও অটুট মনোবলকে সেলাম জানিয়ে রণবীর আবেগঘন বার্তায় পরিচয় করিয়ে দেন ২৬/১১-র বীর শ্রী সদানন্দ দাতে-র সঙ্গে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনি এবং আজমল কাসাব ও আবু ইসমাইলকে প্রথম প্রতিরোধকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন।

আরও পড়ুন: ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মাত্র ৩৭-এই বেঘোরে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় গায়ক! শেষ পোস্টে আবেগের ঝড় নেটপাড়ায়...

একই অনুষ্ঠানে বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খানও স্মরণ করেন ২০০৮-এর ২৬/১১ হামলার নিহত মানুষদের, চলতি বছরের এপ্রিলের পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের ও দিল্লির রেড ফোর্টের কাছে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের ক্ষতিগ্রস্তদের। তিনি জানান, '২৬/১১, পহেলগাঁও এবং দিল্লি বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো নিরপরাধ মানুষদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। আমাদের শহিদ জওয়ানদের প্রতি রইল গভীর স্যালুট।'

শাহরুখ দেশের সুরক্ষার জন্য লড়াই করা জওয়ানদের উদ্দেশে বলেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তুমি কী কর, গর্ব করে বলবে-দেশকে রক্ষা করি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কত উপার্জন, একটু হেসে বলবে-১৪০ কোটির মানুষের আশীর্বাদ পাই। আর যদি জিজ্ঞেস করে ভয় পাও না? চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে-যারা আক্রমণ করে, ভয় তাদের।'

অভিনেতা শেষে শান্তির বার্তা দিয়ে বলেন, 'এসো, সবাই মিলে শান্তির পথে হাঁটি। জাত-পাত, ভেদাভেদ ভুলে মানবতার পথে এগিয়ে চলি, যাতে আমাদের শহিদদের ত্যাগ বৃথা না যায়।'

আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় টলিপাড়ার 'জ্যেষ্ঠপুত্র'-এর আগমন! কোন ভূমিকায় এবার দেখা যাবে 'ইন্ডাস্ট্রি'-কে?

উপস্থিত মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণাবিশ, তাঁর স্ত্রী অমৃতা ফডণাবিশ ও কন্যাও যোগ দেন অনুষ্ঠানের ওয়াক অফ অনার-এ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আরও বহু বলিউড তারকা-সারা তেন্ডুলকর, মণীষা কৈরালা, সুনীল শেঠি, রজত বেদি, করিশ্মা কাপুর, হিমেশ রেশামিয়া প্রমুখ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Global Peace Honours 2025Global Peace HonoursDivyaj Foundationshah rukh khanRanveer singhNita Ambanimukesh ambaniMaharashtra CM Devendra Fadnavis
পরবর্তী
খবর

Harman Sidhu Death: ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মাত্র ৩৭-এই বেঘোরে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় গায়ক! শেষ পোস্টে আবেগের ঝড় নেটপাড়ায়...
.

পরবর্তী খবর

Sagar Dutta Medical College VIDEO: Watch: 'আমার সঙ্গে শোবে? না হলে কিন্তু চাকরি চলে যাব...