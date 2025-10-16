English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Shah Rukh Khan on endorsing pan masala: 'ব্যান করে দাও, এরা সরকারকেই কর দেয়...', পানমশলা বিতর্কে শাহরুখের কড়া জবাব!

YouTuber Dhruv Rathee's video on SRK: শাহরুখ খানকে বলতে শোনা যায়, "আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, এটি নিষিদ্ধ করুন। এটিকে আমাদের দেশে বিক্রি করতে দেবেন না'।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 16, 2025, 09:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের অন্যতম ধনী অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও পান মশলার বিজ্ঞাপন কেন করছেন শাহরুখ খান—এই প্রশ্ন তুলে সম্প্রতি আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। তবে বিজ্ঞাপনের জেরে বিতর্কে জড়ানো শাহরুখ খানের জন্য এটিই প্রথম নয়। বহু বছর আগে ক্ষতিকারক সফট ড্রিংকসের বিজ্ঞাপন করার জন্যও তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই বিতর্কের আবহে শাহরুখের একটি বক্তব্য এখন আবার ভাইরাল।

ভাইরাল হওয়া সাক্ষাৎকারটি পুরনো, সেখানে ধূমপানের প্রচার করার জন্য বিতর্কের মুখে পড়তে হয় সুপারস্টারকে।  শাহরুখ খানকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, এটি নিষিদ্ধ করুন। এটিকে আমাদের দেশে বিক্রি করতে দেবেন না। যদি ধূমপান খারাপ হয়, তবে এই দেশে সিগারেটের উৎপাদন হতে দেবেন না। যদি মনে করেন কোল্ড ড্রিংকস খারাপ, তবে সেগুলোর উৎপাদনও বন্ধ করুন... যদি এটি আমাদের লোকেদের বিষাক্ত করে, তবে এটিকে তৈরি হতে দেবেন না।"

সুপারস্টার তখন তাঁর যুক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "দেখুন, আমার যুক্তি হলো, আপনারা এটিকে থামিয়ে দিচ্ছেন না কারণ এটি আপনাদের কর এনে দেয়। সত্যিটা স্বীকার করা যাক। আপনারা কিছু পণ্য বন্ধ করছেন না, যদি আপনারা মনে করেন সেগুলো ক্ষতিকারক, কিন্তু সেগুলো সরকারের জন্য রাজস্বের উৎস। তাহলে আমার রাজস্বও বন্ধ করবেন না। আমি একজন অভিনেতা। আমার কাজ হলো কাজ করা এবং তার থেকে রোজগার করা। খুব স্পষ্টভাবে বলছি, যদি আপনারা মনে করেন কিছু ভুল, তবে এটিকে বন্ধ করুন। কোনো সমস্যা নেই, শুধু সেটি বানানো বন্ধ করে দিন।"

সম্প্রতি ধ্রুব রাঠি একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি অভিনেতার বিপুল সম্পত্তি, তাঁর খরচের অভ্যাস এবং সেলিব্রিটিদের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন রিপোর্ট তুলে ধরে জানিয়েছেন যে শাহরুখ খানের মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১২,৪০০ কোটি টাকা, যা তাঁকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ধনী অভিনেতাদের মধ্যে একজন করে তুলেছে।

ভিডিওতে ধ্রুব রাঠি বলেন, "শাহরুখ খান এখন একজন বিলিওনেয়ার হয়ে উঠেছেন। ঠিক শুনেছেন আপনি! নিউজ রিপোর্ট অনুসারে, তাঁর মোট সম্পদ ১.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। টাকায় বললে যা প্রায় ১২,৪০০ কোটি টাকা হয়। জানেন এটা কত টাকা? এটা কল্পনা করাও কঠিন।" ভিডিওর শেষের দিকে তিনি সরাসরি শাহরুখ খানের পান মশলার বিজ্ঞাপন করার সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন তোলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "শাহরুখ খানের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, এত টাকা কি যথেষ্ট নয়? যদি যথেষ্ট হয়, তবে কীসের এমন বাধ্যবাধকতা যে পান মশলার মতো ক্ষতিকারক জিনিসকে আপনি এখনও প্রচার করছেন?"

ইউটিউবার উল্লেখ করেন যে ২০১৪ সালে এই ব্র্যান্ডের জন্য শাহরুখের বিজ্ঞাপনী পারিশ্রমিক সংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, সেই অঙ্ক এখন নিশ্চিতভাবেই অনেক বেড়েছে। অভিনেতাকে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, "প্রশ্ন হলো, এই অতিরিক্ত ১০০-২০০ কোটি টাকার কি আপনার সত্যিই প্রয়োজন আছে? নিজের ভেতরে সৎভাবে এই প্রশ্নটি করুন। এত ধনরাশি দিয়ে আপনি কী করবেন? আর অন্য দিকে একবার ভেবে দেখুন, দেশের শীর্ষ অভিনেতা যদি এই ক্ষতিকারক জিনিসগুলির প্রচার বন্ধ করে দেন, তবে এর কেমন প্রভাব পড়বে দেশের ওপর?"

যদিও এই ভিডিও নিয়ে শাহরুখ খান এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি, তবে তাঁর ভক্তরা কমন্ট সেকশনে এসে তাঁর পক্ষ নিয়েছেন। যদিও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে পান মশলার বিজ্ঞাপন করা সেরা পছন্দ নয়, তবুও তাঁরা অভিনেতার অর্থ এবং প্রভাব যেভাবে খুশি ব্যবহার করার অধিকারকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
shah rukh khanYouTuber Dhruv RatheeEndorsement of Pan MasalaPan masala Advertisement
