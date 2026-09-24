/১০ হাজার কোটির মালিক কিং খান! পিছিয়ে অমিতাভ-সলমনরা, ধনী অভিনেতাদের তালিকায় কে, কোথায়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের অন্যতম বড় মুখ শাহরুখ খান, এবার সম্পত্তির হিসাবেও দেশের অভিনেতাদের মধ্যে শীর্ষে উঠে এল কিং খানের নাম। Hurun India Rich List 2026 অনুযায়ী, শাহরুখ খানের আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ১০,০০০ কোটি। তবে চমকের বিষয়, গত বছরের হিসাবের তুলনায় তাঁর আনুমানিক সম্পত্তি কমেছে প্রায় ২,৪৯০ কোটি।
ভারতের ধনী অভিনেতাদের তালিকায় শাহরুখ শীর্ষে
হুরুনের ২০২৬ সালের তালিকা অনুযায়ী, ১০ হাজার কোটি আনুমানিক সম্পত্তি নিয়ে শাহরুখ খানই সবচেয়ে ধনী ভারতীয় অভিনেতা। এই হিসাব শুধুমাত্র তাঁর সিনেমা থেকে পাওয়া পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়নি। তাঁর বিভিন্ন ব্যবসা ও বিনিয়োগও এই সম্পত্তির হিসাবের অংশ। শাহরুখের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের মধ্যে রয়েছে Red Chillies Entertainment এবং Knight Riders Sports। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়িক স্বার্থও তাঁর মোট সম্পত্তির হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
গত বছরের তুলনায় সম্পত্তি কমল ২,৪৯০ কোটি
২০২৫ সালের Hurun India Rich List-এ শাহরুখ খানের আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১২,৪৯০ কোটি। ২০২৬ সালের তালিকায় সেই অঙ্ক কমে হয়েছে ১০,০০০ কোটি। অর্থাৎ এক বছরের হিসাবের তুলনায় আনুমানিক ২,৪৯০ কোটি কমেছে তাঁর সম্পত্তি। তবে এই পরিবর্তনের পরেও অভিনেতাদের তালিকায় তাঁর শীর্ষস্থান বদলায়নি। তবে বিভিন্ন ব্যবসা, সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং তাদের মূল্যায়নের পরিবর্তনের কারণে এক বছর থেকে অন্য বছরে এই অঙ্ক বদলাতে পারে। শাহরুখ খান বা তাঁর টিমের তরফে এই হিসাব স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।
দ্বিতীয় স্থানে অমিতাভ বচ্চন
শাহরুখের পর তালিকায় রয়েছেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। হুরুনের ২০২৬ সালের হিসাব অনুযায়ী, তাঁর আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ৪,০০০ কোটি। এখানেও বড় পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। ২০২৫ সালের তালিকায় অমিতাভের আনুমানিক সম্পত্তি ছিল প্রায় ১,৬৩০ কোটি। এক বছরে সেই হিসাব বেড়ে ৪,০০০ কোটি হয়েছে। অমিতাভ বচ্চনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুধু অভিনয় থেকে পাওয়া আয় নয়, বিনিয়োগ এবং রিয়েল এস্টেট-এর মতো ক্ষেত্রও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ফ্যামিলি অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
তালিকায় নতুন নাম সলমন খানের
এবারের হুরুন তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন সলমন খান। আনুমানিক ৩,০০০ কোটি সম্পত্তি নিয়ে অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর নাম রয়েছে তৃতীয় স্থানে। সলমনের সম্পত্তির হিসাবেও সিনেমার পাশাপাশি ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক আয়ের ভূমিকা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
চতুর্থ স্থানে হৃতিক রোশন
তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন হৃতিক রোশন। তাঁর আনুমানিক সম্পত্তির পরিমাণ ২,৫০০ কোটি। ২০২৫ সালে হৃতিকের আনুমানিক সম্পত্তি ছিল ২,১৬০ কোটি। অর্থাৎ এক বছরের হিসাবে তাঁর সম্পত্তির মূল্যায়ন বেড়েছে প্রায় ৩৪০ কোটি। তাঁর লাইফস্টাইল ও ফিটনেস ব্র্যান্ড HRX-ও এই সম্পত্তির হিসাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
এক নজরে ধনী অভিনেতাদের হিসাব
অভিনেতাদের ২০২৬ সালের আনুমানিক সম্পত্তি কত? শাহরুখ খান- ১০,০০০ কোটি, অমিতাভ বচ্চন- ৪,০০০ কোটি, সলমান খান- ৩,০০০ কোটি, হৃতিক রোশন- ২,৫০০ কোটি
জুহি চাওলা ও করণ জোহর এবার নেই
হুরুনের ২০২৫ সালের তালিকায় থাকা জুহি চাওলা এবং করণ জোহর এবার অভিনেতাদের এই তালিকায় নেই। ২০২৫ সালে জুহি চাওলার আনুমানিক সম্পত্তি ৭,৭৯০ কোটি এবং করণ জোহরের ১,৮৮০ কোটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে হুরুনের তালিকায় শুধুমাত্র সিনেমার আয় বিবেচনা করা হয় না। ব্যবসা, শেয়ার, বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট-সহ বিভিন্ন সম্পদের মূল্যায়নও এই ধরনের হিসাবের অংশ। তাই তালিকায় থাকা বা না থাকার সঙ্গে শুধুমাত্র অভিনেতার পারিশ্রমিকের সরাসরি সম্পর্ক নেই।
শাহরুখের পরের ছবি ‘King’
সম্পত্তির হিসাবের পাশাপাশি কাজের দিক থেকেও শাহরুখ খান এখন খবরের কেন্দ্রে। ২০২৩ সালে ‘Pathaan’, ‘Jawan’ এবং ‘Dunki’—এই তিনটি ছবি মুক্তির পর তাঁর নতুন ছবি হিসেবে আসছে ‘King’। ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মেয়ে সুহানা খান-সহ একাধিক অভিনেতা। ছবিটির নির্ধারিত মুক্তির তারিখ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ সিনেমা, ব্যবসা এবং বিনিয়োগ—তিন ক্ষেত্র মিলিয়েই শাহরুখ খানের আর্থিক সাম্রাজ্য। হুরুনের সর্বশেষ হিসাব বলছে, সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য এক বছরে কমলেও ১০ হাজার কোটি সম্পত্তি নিয়ে অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর নামই রয়েছে শীর্ষে।
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