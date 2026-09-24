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১০ হাজার কোটির মালিক কিং খান! পিছিয়ে অমিতাভ-সলমনরা, ধনী অভিনেতাদের তালিকায় কে, কোথায়?

১০,০০০ কোটি আনুমানিক সম্পত্তি নিয়ে ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা শাহরুখ খান। তবে গত বছরের হিসাবের তুলনায় তাঁর আনুমানিক সম্পত্তি ২,৪৯০ কোটি কমেছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অমিতাভ বচ্চন, তাঁর আনুমানিক সম্পত্তি ৪,০০০ কোটি। ৩,০০০ কোটি নিয়ে তৃতীয় স্থানে সলমন খান এবং ২,৫০০ কোটি নিয়ে চতুর্থ স্থানে হৃতিক রোশন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:29 AM IST
১০ হাজার কোটির মালিক কিং খান! পিছিয়ে অমিতাভ-সলমনরা, ধনী অভিনেতাদের তালিকায় কে, কোথায়?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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