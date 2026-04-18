  • Shah Rukh Khan: অস্কারের মঞ্চে ওম শান্তি ওম, ক্লিপ শেয়ার অ্যাকাডেমির, আবেগে ভাসলেন শাহরুখ-ফারহা

Shah Rukh Khan: অস্কারের মঞ্চে 'ওম শান্তি ওম', ক্লিপ শেয়ার অ্যাকাডেমির, আবেগে ভাসলেন শাহরুখ-ফারহা

Shah Rukh Khan: ফারহা খান 'পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত' হ্যাশট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

Updated By: Apr 18, 2026, 08:30 PM IST
Shah Rukh Khan: অস্কারের মঞ্চে 'ওম শান্তি ওম', ক্লিপ শেয়ার অ্যাকাডেমির, আবেগে ভাসলেন শাহরুখ-ফারহা
'পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের এক পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে দিল অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস। সম্প্রতি তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা শাহরুখ খানের 'ওম শান্তি ওম' সিনেমার একটি ক্লিপ পোস্ট করে। এটি শেয়ার করতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেতা। 

শাহরুখ খানের প্রতিক্রিয়া

শুকবার দ্য অ্যাকাডেমি তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় শাহরুখ খানের জনপ্রিয় ছবি 'ওম শান্তি ওম' থেকে একটি বিখ্যাত ক্লিপ শেয়ার করেছে। সেই ক্লিপে শাহরুখ খান একটি অ্যাওয়ার্ড হাতে নিয়ে তার বিখ্যাত ডায়লগ বলছেন। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা, 'ওয়ান থিং এবাউট ডেসটিনি, ইট ডাজ়েন্ট মিস' (ভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে, এটা কখনো ব্যর্থ হয় না)।

এই পোস্টের একটি স্ক্রিনশট নিজের ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে দিয়ে শাহরুখ লেখেন, 'ধন্যবাদ, দ্য অ্যাকাডেমি। আমাকে আবার এই পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার সত্যি নিজেকে বিশ্বের রাজা বলে মনে হচ্ছে'। 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ফারহা খানের প্রতিক্রিয়া

'ওম শান্তি ওম' সিনেমার পরিচালক ফারহা খানও সেই পোস্ট নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লেখেন, 'দ্য অ্যাকাডেমি ও যারা আমাকে এই পোস্টটি পাঠিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ'। এবং 'পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত' হ্যাশট্যাগ হিসেবে ব্যবহার করেন।

'ওম শান্তি ওম' সিনেমা

২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল ওম শান্তি ওম। সিনেমায় শাহরুখ খান প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ছবির মাধ্যমেই বলিউডে অভিষেক ঘটে দীপিকা পাড়ুকোন-এর। এছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন অর্জুন রামপাল, শ্রেয়াস তালপাড়ে এবং কিরণ খের। মুক্তির সময় ছবিটি বক্স অফিসে বড় সাফল্য পায়।

শাহরুখ খানের আগামী ছবি 'কিং'

খুব শীঘ্রই, পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের আগামী ছবি কিং-এ দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। এই ছবিতে আরও থাকছেন, সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, রাঘব জুয়াল, আরশাদ ওয়ারসি ও জয়দীপ আলহাওয়াত। ছবিটি চলতি সালের ২৪শে ডিসেম্বর মুক্তি পাবে। 

 

