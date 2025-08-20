Shah Rukh Khan on Aryan Khan Show: 'মন্নতের CCTV ফুটেজই ইউটিউবে তুলে দেবে?' আরিয়ানের গল্প শুনে আঁতকে ওঠেন শাহরুখ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
The Ba***ds of Bollywood: বুধবার মুম্বইয়ের এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে, শাহরুখ খান লঞ্চ করলেন তাঁর ছেলে আরিয়ান খানের বহু প্রতীক্ষিত নেটফ্লিক্স শো 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'-এর প্রিভিউ। এদিনের শো শুরু করেন শাহরুখ। তারপর তিনিই মঞ্চে ডেকে নেন আরিয়ানকে। সেখানেই শাহরুখ বলেন...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 20, 2025, 09:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ! বুধবার মুম্বইয়ের এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে, শাহরুখ খান (Shah Rukg Khan) লঞ্চ করলেন তাঁর ছেলে আরিয়ান খানের (Aryan Khan) বহু প্রতীক্ষিত নেটফ্লিক্স শো-এর প্রিভিউ। 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' (The Ba***ds of Bollywood) নামের এই ওয়েব সিরিজটি আরিয়ানের প্রথম কাজ। পরিচালনায় হাতেখড়ি শাহরুখ পুত্রের। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, আরিয়ান জানান যে তিনি গত ৪ বছর ধরে এই প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করছেন। 

এদিন তাঁকে মঞ্চে ডাকেন তাঁর সুপারস্টার বাবা শাহরুখ খান। তিনিই অনুষ্ঠান শুরু করেন। শাহরুখ প্রথমে তাঁর কাঁধের চোট এবং সার্জারি নিয়ে কথা বলেন। এরপর তিনি 'জওয়ান'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে মজার ছলে বলেন, "আমার সুস্থ হতে ১-২ মাস লাগবে, কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তোলার জন্য আমার একটা হাতই যথেষ্ট।" এই মন্তব্যেই গোটা হল ফেটে পড়ে হাততালিতে। 

অনুষ্ঠানের আরও একটি আকর্ষণীয় মুহূর্তে, শাহরুখ খান প্রকাশ করলেন যে তাঁর ছেলে আরিয়ান খান যখন প্রথম তাঁকে শোটির কথা বলেন, তখন তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আরিয়ান বলেছিলেন যে তিনি এমন কিছু তৈরি করতে চান যা হবে 'বাস্তবিক, তীর্যক' এবং যার মধ্যে থাকবে প্রচুর পাগলামি। শাহরুখ বলেন, "আমার মনে হয়েছিল ও হয়তো মন্নতের সিসিটিভি ফুটেজ ইউটিউবে দিয়ে দেবে।"

তবে তিনি স্বীকার করেন যে আরিয়ান সত্যিই নতুন এবং ব্যতিক্রমী কিছু তৈরি করছিল। তিনি বলেন, "আমি সত্যি বলছি, শোটির ভাবনা এবং তালটা ধরতে আমার একটু সময় লেগেছিল। কিন্তু একবার যখন আমি তা বুঝতে পারলাম, আমি পুরোপুরি এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম। আর সত্যি বলতে, আমি এতে খুব, খুব খুশি। তবে শুধু শোটি নিয়েই নয়, এই গল্প বলার জন্য যে পুরো টিম একত্রিত হয়েছে, তাদের নিয়েও আমি খুশি। কারণ চরিত্ররাই গল্পে প্রাণ সঞ্চার করে এবং পর্দায় জাদু তৈরি করে।"

শাহরুখ এরপর যোগ করেন, "হিন্দিতে বলতে গেলে, সবাই খুব দারুণ অভিনয় করেছে, সবার পারফরম্যান্সই ফাটাফাটি।" এরপর তিনি প্রধান অভিনেতা—ববি দেওল, লক্ষ্য এবং সাহের বাম্বাকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান, এবং এরপরেই তাঁর পরিচালক পুত্র আরিয়ান খানকে স্বাগত জানান। মঞ্চে পা রেখেই বাবাকে জড়িয়ে ধরেন আরিয়ান। আর পাঁচজন বাবার মতোই ছেলেকে মঞ্চের মাঝে এগিয়ে দেন শাহরুখ। 

 

