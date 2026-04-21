Shah Rukh Khan’s King EXPLAINED: রিলিজের আগেই ২৫০০০০০০০০০ টাকার ব্যবসা, ভারতীয় সিনেমায় কার প্রত্যাবর্তনে সুনামি? ভয়াবহ বিডিং ওয়ারে Jio, PVR, YRF, Dharma

Shah Rukh Khan’s King EXPLAINED: রিলিজের আগেই ২৫০০০০০০০০০ টাকার ব্যবসা, ভারতীয় সিনেমায় কার প্রত্যাবর্তনে সুনামি? ভয়াবহ বিডিং ওয়ারে Jio, PVR, YRF, Dharma
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan), 'নাম হি কাফি হ্যায়'। যাঁর সম্বন্ধে একটি লাইনও লেখার প্রয়োজন নেই। এই দেশে তাঁর সিনেমা ছাপানো সার্বভৌমত্ব! কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর হৃদয়ে বিরাজমান বাদশা। হতে পারে তিনি ৬০ বছরের সিনিয়র সিটিজেন। কিন্তু তিনি এভারগ্রিন। চলতি বছর ২৪ ডিসেম্বর রিলিজ করবে শাহরুখের অ্যাকশন থ্রিলার 'কিং' (Shah Rukh Khan’s King)। সিদ্ধার্থ আনন্দের (Siddharth Anand) পরিচালনায় শাহরুখ খানের ৩ বছর পর প্রত্যাবর্তন সিনেমায়। রিপোর্ট বলছে রিলিজের আগেই 'কিং' ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে!চমকে দেওয়া আপডেটই এসেছে। ভক্তরা আরও একটি ব্লকবাস্টারের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
'কিং' এখনই বাজেটের অর্ধেক টাকা তুলে ফেলেছে
বলিউড হাঙ্গামার প্রতিবেদন বলছে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্বানি পেন মারুধর ২৫০ কোটি টাকার বিনিময়ে 'কিং'-এর সর্বভারতীয় ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস কিনে নিয়েছে। ছবিটির বাজেট প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বলেই জানা গিয়েছে। যার মানেই ছবির মোট ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি অর্থ ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। চলতি বছরের অন্যতম বড় 'থ্রিয়েট্রিমেডিক্যাল ডিল' হিসেবেই দেখা হচ্ছে। শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে পেন মারুধরের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। এই সংস্থা এর আগে 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি', 'জিরো', 'বদলা' এবং 'ইত্তেফাক'-এর মতো ছবিগুলি পরিবেশন করেছে। এছাড়াও এএ ফিল্মস, জিও স্টুডিওস, পিভিআর আইনক্স পিকচার্স, যশ রাজ ফিল্মস এবং ধর্মা প্রোডাকশনসের মতো বিরাট সংস্থাগুলিও ছবিটির ডোমেস্টির রাইট কেনার জন্য দর দিয়েছে। বলিউড হাঙ্গামা এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'পেন মারুধর ২৫০ কোটি টাকায় 'কিং'-এর থিয়েট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস। এই ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থার দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। তারা এর আগে 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি', 'জিরো', 'বদলা' এবং 'ইত্তেফাক'-এর মতো আরও অনেক ছবি রিলিজ করেছে।'
ভয়াবহ যুদ্ধের মুখে 'কিং'
বড়দিনের আবহে 'কিং' মুক্তি পাচ্ছে। সেই সময়ে একাধিক হলিউড সিনেম রিলিজ করবে—যেমন Jumanji, Avengers: Doomsday এবং Dune 3। এই বিরাট প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখেই ছবিটির জন্য বড় আকারের থিয়েট্রিক্যাল রিলিজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, সুহানা খান, অনিল কাপুর, অভয় ভার্মা এবং আরশাদ ওয়ারসি। ছবির গল্পে এক গুরু এবং তাঁর শিষ্যের যাত্রা দেখানো হবে। যারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থাকার লড়াই করবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সিনেমায় দুই ভিন্ন টাইমলাইনে সেট করা হয়েছে। শাহরুখকে একই চরিত্রের জীবনের দুই ভিন্ন পর্যায়ে দেখা যাবে। অল্প বয়সের গল্পে তিনি মুখোমুখি হবেন রাঘব জুয়েলের। যিনি নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর বৃদ্ধ 'কিং'-কে দেখা যাবে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে। এই ছবির মাধ্যমেই বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে শাহরুখকন্য়া সুহানা খানের। The Archies দিয়ে ওটিটি-তে ডেবিউ করার পর সুহানার প্রথম থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ এবং বাবার সঙ্গে প্রথমবার একসঙ্গে স্ক্রিনে দেখা যাবে তাঁকে। গল্পে সুহানার চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভারতীয় সিনেমায় বর্তমানে ছবি মুক্তির আগেই ওটিটি, স্যাটেলাইট এবং ডিস্ট্রিবিউশন স্বত্ব বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় এবং বড় বাজেটের বলিউড সিনেমা এই ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়েছে। 'পুষ্পা ২: দ্য রুল', 'আরআরআর', 'কালকি ২৮৯৮ এডি', 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার টু', 'বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুশন', 'সালাার', 'পাঠান', 'আদিপুরুষ' ও 'লিও' রয়েছে তালিকায়।
