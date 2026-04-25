Phool Pishi O Edward: সিংহাসনে বসা রাজকীয় মেজাজ, নন্দিতা-শিবপ্রসাদের নতুন ছবিতে 'যোগেন্দ্র' সাহেব

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 25, 2026, 05:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিচালক জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি ছবিই দর্শকদের জন্য নতুন কিছু চমক নিয়ে আসে। আসন্ন গ্রীষ্মে মুক্তি পেতে চলা তাঁদের নতুন ছবি 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' (Phool Pishi O Edward)-ও তার ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল এই ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র 'যোগেন্দ্র'র ফার্স্ট লুক পোস্টার, যেখানে অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে এক অনন্য রাজকীয় অবতারে।

পোস্টারটিতে সাহেব চট্টোপাধ্যায়কে একটি কারুকার্যমণ্ডিত প্রাচীন সিংহাসনে বসে থাকতে দেখা গেছে। তাঁর পরনে জলপাই-সবুজ রঙের পাঞ্জাবি এবং ধ্রুপদী সাদা ধুতি। পোশাকে যেমন আভিজাত্য রয়েছে, তেমনই তাঁর চোখে রয়েছে এক শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর এই কর্তৃত্বপূর্ণ ভঙ্গি এবং চারপাশের রাজকীয় আবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ছবির কাহিনিতে 'যোগেন্দ্র' চরিত্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং রহস্যময় হতে চলেছে। গলায় একটি সাধারণ চেইন এবং হাতে আংটি— সাহেবের এই মিতভাষী অথচ দাপুটে লুক ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সাড়া ফেলেছে।

এর আগে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ পরিচালিত 'গোত্র' বা 'ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি'র মতো ছবিতে সাহেবের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এবার 'যোগেন্দ্র' হিসেবে তিনি পর্দায় কী জাদু দেখান, সেটাই দেখার। উইন্ডোজ প্রোডাকশনের এই ছবিটির গল্প এবং কাস্টিং নিয়ে ইতিমধ্যেই টলিপাড়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

আগামী মে মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড'। প্রতি বছরের মতো এবারও গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে দর্শকদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় সিনেমা উপহার দিতে চলেছেন পরিচালকদ্বয়। সাহেবের এই লুক প্রকাশের পর ছবিটির ট্রেলার দেখার জন্য কৌতূহল আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Shaheb ChattopadhyayPhool Pishi O EdwardNANDITA ROYShiboprosad MukherjeeWindows ProductionBengali Cinema 2026
