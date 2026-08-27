/একসময় ৪ কোটি টাকা আয়, আজ হাতে সামান্যই! ‘আমার টাকা চেয়েছিল পরিবার, আমাকে নয়’, বিস্ফোরক শাকিলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একসময় তাঁর নামেই ভিড় জমত সিনেমা হলে। মালয়ালম ছবির জগতে তৈরি হয়েছিল ‘শাকিলা ওয়েভ’। অল্প বাজেটের ছবি তাঁর নামেই বড় ব্যবসা করত। একসময় প্রায় ৪ কোটি টাকা আয় করেছিলেন বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী শাকিলা। অথচ আজ সেই বিপুল অর্থ তাঁর হাতে নেই। কোথায় গেল সেই টাকা? কেনই বা নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুললেন অভিনেত্রী? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন শাকিলা। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, জীবনের একটা সময়ে তাঁর চারপাশের অনেক মানুষ তাঁকে নয়, তাঁর উপার্জনের টাকা নিয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে।
‘আমার মানুষগুলো শুধু আমার টাকা চেয়েছিল’
নিজের আত্মজীবনীতে বহু বছর আগে শাকিলা লিখেছিলেন, ‘আমি অপরাধী নই, কিন্তু আমি কষ্ট পেয়েছি।’ সম্প্রতি সেই কথার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। শাকিলার বক্তব্য, তিনি কাউকে নিজের ছবি দেখতে বাধ্য করেননি এবং কারও জীবন নষ্টও করেননি। তাই নিজের কাজের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টের জায়গা ছিল পরিবার। তাঁর কথায়, পরিবারের কাছের মানুষরা তাঁকে নয়, তাঁর টাকাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এই বিষয়টাই তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল।
একসময় আয় করেছিলেন প্রায় ৪ কোটি
২০০০ সালের ছবি ‘কিন্নারাথুম্বিকাল’-এর পর শাকিলার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। মাত্র প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বাজেটে তৈরি ছবিটি প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যবসা করেছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবির সাফল্যের পরই মালয়ালম ছবিতে শাকিলা-ঝড় শুরু হয়। শাকিলা জানিয়েছেন, তাঁর কেরিয়ারের শীর্ষ সময়ে তিনি প্রায় ৪ কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন। তবে সেই টাকা বর্তমানে তাঁর কাছে নেই। টাকা কোথায় গেল—এই প্রশ্নের উত্তরে বড় বোনকে নিয়ে রীতিমতো কটাক্ষ করেন অভিনেত্রী। তিনি জানান, তাঁর উপার্জনের টাকা তাঁর বড় বোনের কাছেই ‘নিরাপদে’ রয়েছে এবং তিনি বেশ ভালোভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন।
‘সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন আমার বড় বোন’
শাকিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা কে করেছেন? অভিনেত্রীর উত্তর ছিল—তাঁর বড় বোন। শাকিলা জানান, একটা সময় তিনি কষ্ট পেতেন যে তাঁর বড় বোন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। বরং তিনি চান না, তাঁর বোন আবার তাঁর কাছে ফিরে আসুন। কারণ, শাকিলার কথায়, তাঁর দেওয়ার মতো আর কোনও টাকা অবশিষ্ট নেই।
তবে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে দোষ দিচ্ছেন না
জীবনে এত খারাপ অভিজ্ঞতার পরেও চলচ্চিত্র জগতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি শাকিলা। অনেকে বলেন, শাকিলাকে তাঁর কেরিয়ারে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু অভিনেত্রী নিজে এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর দাবি, তিনি যে কাজ করেছেন, তার জন্য ভালো পারিশ্রমিক পেয়েছেন। তাই ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে সেই অর্থে ব্যবহার করেছে বলে তিনি মনে করেন না। কেরিয়ার নষ্ট করার জন্য বড় তারকাদেরও দায়ী করেননি তিনি। শাকিলার মতে, তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ‘ওয়েভ’ বা ট্রেন্ড। তিনি জানতেন, সেই জনপ্রিয়তা একদিন কমবেই।
কেরিয়ার নিয়ে কি কোনও আফসোস আছে?
অভিনেত্রী জানিয়েছেন, নিজের করা ছবিগুলি নিয়ে এখন তাঁর কোনও আফসোস নেই। বরং ২৬ বছর পরেও মানুষ তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন—এটাই তাঁর কাছে বড় বিষয়। তবে যদি আবার জীবন শুরু করার সুযোগ পেতেন, তাহলে অভিনয়ের বদলে পড়াশোনায় মন দিতে চাইতেন বলে জানিয়েছেন শাকিলা। তাঁর ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে আইপিএস অফিসার হওয়ার। একসময় বিপুল জনপ্রিয়তা, কোটি টাকার উপার্জন, তারপর পরিবারের সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতা—শাকিলার সাম্প্রতিক বক্তব্যে তাঁর জীবনের অন্য এক দিক সামনে এসেছে। পর্দার জনপ্রিয়তার আড়ালে থাকা ব্যক্তিগত লড়াই এবং বিশ্বাসভঙ্গের সেই গল্পই এখন নতুন করে আলোচনায়।
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