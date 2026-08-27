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একসময় ৪ কোটি টাকা আয়, আজ হাতে সামান্যই! ‘আমার টাকা চেয়েছিল পরিবার, আমাকে নয়’, বিস্ফোরক শাকিলা

মালয়ালম ছবির একসময়কার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাকিলা তাঁর জীবনের কঠিন সময় নিয়ে মুখ খুলেছেন। একসময় প্রায় ৪ কোটি টাকা আয় করলেও এখন তাঁর হাতে সেই অর্থের সামান্যই রয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। শাকিলার অভিযোগ, পরিবারের অনেকেই তাঁকে নয়, তাঁর টাকাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বড় বোনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:41 PM IST
একসময় ৪ কোটি টাকা আয়, আজ হাতে সামান্যই! ‘আমার টাকা চেয়েছিল পরিবার, আমাকে নয়’, বিস্ফোরক শাকিলা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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