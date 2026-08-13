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WATCH: 'একটানা ৪ ঘণ্টা'... লাগামহীন হয়েই চরম সর্বনাশ! অ্যাডাল্ট ছবির সুপারস্টারের ভয়াবহ পরিণতি, শেষে অপারেশনই

অভ্যাস যখন আসক্তি থেকে পরিণত হয় তখন তার ভয়াবহ পরিণতি হয়। জীবনের এই কঠিন বাস্তব আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন অ্যাডাল্ট ছবির সুপারস্টার...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:10 PM IST
WATCH: 'একটানা ৪ ঘণ্টা'... লাগামহীন হয়েই চরম সর্বনাশ! অ্যাডাল্ট ছবির সুপারস্টারের ভয়াবহ পরিণতি, শেষে অপারেশনই
Image Credit: অল্প বয়সে শাকিলা ছিলেন যেমন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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