WATCH: 'একটানা ৪ ঘণ্টা'... লাগামহীন হয়েই চরম সর্বনাশ! অ্যাডাল্ট ছবির সুপারস্টারের ভয়াবহ পরিণতি, শেষে অপারেশনই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৯০ থেকে ২০০০, প্রায় একদশক সময় ধরে ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক সিনেমায় তাঁর ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য়। বিশেষত মালয়ম ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডিয়ান সফ্টকোর, ইরোটিক ও বি-গ্রেড ছবিতে তাঁর ছিল আলাদাই জনপ্রিয়তা। ছবিনির্মাতাদের বাণিজ্যিক সাফল্যে এমনই ঝড় এনেছিলেন যে, শব্দবন্ধ হয়েছিল 'শাকিলা ওয়েভ'। বুঝেই গিয়েছেন যে, কথা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ছবির সুপারস্টার সি শাকিলাকে নিয়ে। সম্প্রতি ৫২ বছরের প্রাক্তন অভিনেত্রী ৩ লাখ টাকা খরচ করে ঘাড়ে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। গুরুতর স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণেই তাঁর সার্জারি হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছেন শাকিলা। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করা এক ভিডিয়োতে শাকিলা তাঁর শারীরিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর গলায় জড়ানো রয়েছে নেক ব্রেস বা সার্ভিকাল কলার।
শাকিলা যা বললেন
ভিডিয়োটিতে হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ের কিছু দৃশ্যের পাশাপাশি বাড়িতে ফিরে আসার মুহূর্তগুলিও তুলে ধরেছেন শাকিলা। ওই অভিনেত্রীর ভাষ্যমতে, এক পাশ ফিরে শুয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ফোনে গেম খেলার কারণেই তাঁর ঘাড়ের শিরায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর ফলেই শাকিলাকে অস্ত্রোপচার করাতে হয়। অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার না করার পাশাপাশি তিনি শিশুদের হাতে গ্যাজেট বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস তুলে না দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। নিজের এই পরিস্থিতি নিয়ে নিজেই রসিকতা করেছেন শাকিলা। তিনি জানান, এখন বিছানা থেকে ওঠা বা খাওয়ার মতো সাধারণ কাজগুলির জন্যও তাঁর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শাকিলা বলেন, 'সম্প্রতি আমার এক বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে। একটি অত্যন্ত জরুরি কথা বলি আপনাদের, এটা ঠিকই যে, ফোন আমাদের খুবই কাজের জিনিস, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা ব্যবহার করবেন না।'
শাকিলা সবটাই জানিয়েছেন
কীভাবে এই সমস্যাটি তৈরি হয়েছে, তা-ও ব্যাখ্যা করেন শাকিলা। তাঁর সংযোজন, 'আমি বিছানায় এক পাশ হয়ে শুয়ে একটানা চার ঘণ্টা পর্যন্ত ফোনে গেম খেলতাম। কেবল চা বা কফি খাওয়ার জন্য উঠতাম। চা-কফি খেয়েই আবার ফিরে এসে সেই একই গেম খেলা শুরু করতাম। এরপর ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিলস দেখতাম। ভুল ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা এবং অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের ফলেই আমার ঘাড়ের প্রধান শিরাগুলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার জেরে শেষ পর্যন্ত আমাকে অস্ত্রোপচারের টেবিলেই যেতে হল।' সাকিলা সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, 'ফোন কেবল জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করুন। অপ্রয়োজনীয় ভিডিয়ো, এমনকী আমার ভিডিও দেখা থেকেও বিরত থাকুন এবং কেবল কাজের বা প্রয়োজনীয় ভিডিও দেখুন। তা না হলে আপনাকেও ৩ লাখ টাকা খোয়াতে হবে এবং অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।' শাকিলা বুঝিয়ে দিলেন যে, এই ফোনই তাঁর জীবনে কাল হয়ে গিয়েছে।