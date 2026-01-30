English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shamik Adhikary: বাংলা সংস্কৃতি এবং বিনোদন জগতের সেরাদের সম্মানিত করতে ‘জি ২৪ ঘণ্টা’ আয়োজন করেছিল তাদের বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠান ‘বিনোদনে সেরা ২৪’। চলচ্চিত্র, ওটিটি, টেলিভিশন এবং সঙ্গীতের পাশাপাশি এ বছর ডিজিটাল জগতের সৃজনশীল প্রতিভাদেরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 30, 2026, 12:28 AM IST
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: সেরা ক্রিয়েটর-ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে সম্মানিত শমীক অধিকারী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার 'রেড লেটার ডে' বাংলার বিনোদনে। আজ সব রাস্তা মিশেছে নিউটাউনে। জি ২৪ ঘণ্টা এবং স্ট্রেটলাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়ে গেল রাজসূয় যজ্ঞ। পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)-এর। নিছকই এটা আর পাঁচটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, বরং বাংলার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি এবং ডিজিটাল দুনিয়ার সৃজনশীলতাকে কুর্নিশ জানানোর এক মেগা মঞ্চ। 

সেরা ক্রিয়েটর-ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে সম্মানিত শমীক অধিকারী, দেখে নিন সম্পূর্ণ তালিকা

বাংলা সংস্কৃতি এবং বিনোদন জগতের সেরাদের সম্মানিত করতে ‘জি ২৪ ঘণ্টা’ আয়োজন করেছিল তাদের বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠান ‘বিনোদনে সেরা ২৪’। চলচ্চিত্র, ওটিটি, টেলিভিশন এবং সঙ্গীতের পাশাপাশি এ বছর ডিজিটাল জগতের সৃজনশীল প্রতিভাদেরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল ও ইনফ্লুয়েন্সার বিভাগে সাফল্য: এই বছরের পুরস্কার অনুষ্ঠানে ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং ইনফ্লুয়েন্সার বিভাগে বাজিমাত করেছেন শমীক অধিকারী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীলতা এবং সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে ‘সেরা ক্রিয়েটর/ইনফ্লুয়েন্সার’ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

শমীক ছাড়াও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যারা গত এক বছরে নিজেদের কাজের মাধ্যমে দর্শকদের প্রভাবিত করেছেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে সম্মানিত করা হয়েছে। মূলত সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং উদ্ভাবনী কন্টেন্টের ওপর ভিত্তি করেই এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের গুরুত্ব: জি ২৪ ঘণ্টার এই উদ্যোগটি কেবল প্রথাগত বড় পর্দার অভিনেতা বা গায়কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সারদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে সম্মান জানিয়ে এই বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Binodone Sera 24Zee 24 Ghanta Binodone SeraBest InfluencerShamik Adhikary
