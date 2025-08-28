English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sharmila Tagore: শ্বশুরবাড়ির সামনে বিকিনি পরা পোস্টার! শাশুড়ির ভয়ে কাঠ শর্মিলা ঘটালেন ভয়ংকর কাণ্ড...

Sharmila Tagore: ষাটের দশকের বলিউডে তখন খোলামেলা পোশাক ছিল সাহসী পদক্ষেপ। সেখানে একেবারে বিকিনি পরে পর্দায় হাজির শর্মিলা ঠাকুর। একসময় বিকিনি পড়ে শুট করার জন্য কত কী-ই না করতে হয়েছে তাঁকে, এই বলে হেসে ফেলেন শর্মিলা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 28, 2025, 06:48 PM IST
Sharmila Tagore: শ্বশুরবাড়ির সামনে বিকিনি পরা পোস্টার! শাশুড়ির ভয়ে কাঠ শর্মিলা ঘটালেন ভয়ংকর কাণ্ড...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের বিকিনি গার্ল বললেই যে নামটা সবার আগে মাথায় আসে, তিনি হলেন শর্মিলা ঠাকুর (Sharmila Tagore)। ষাটের দশকের বলিউডে তখন খোলামেলা পোশাক ছিল সাহসী পদক্ষেপ। সেখানে একেবারে বিকিনি পরে পর্দায় হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী। খুব কম অভিনেত্রীই সে সময়ে এমন চ্যালেঞ্জ নিতে পারতেন। ‘অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস’ (An Evening in Paris) ছবিতে বিকিনি পরা এক দৃশ্যে হাজির হয়ে দর্শক থেকে সমালোচক মহলে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে পরিবারের কাছে কাজটা অতটাও সহজ ছিল না। শাশুড়ির থেকে নিজেকে লুকাতে ছবির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছিলেন শর্মিলা। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Soha Ali Khan Property: ১২০০ কোটির পতৌদি প্যালেস পুরোটাই সইফের! বোন সোহা পেলেন শুধু জেনারেটর রুম...

এক সাক্ষাৎকারে জীবনের নানা অজানা কাহিনি শেয়ার করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। একসময় বিকিনি পড়ে শুট করার জন্য কত কী-ই না করতে হয়েছে তাঁকে, এই বলে হেসে ফেলেন শর্মিলা।‘অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস’ ছবির জন্য তাঁকে পরিচালকের কথামতো বিকিনি পরতে হয়। তবে পরিচালক তাঁকে জোর করেননি। নিজের ইচ্ছাতেই তিনি এটি করেন। শর্মিলার কথায়, ‘এটাই তখন কত বড় ব্যাপার ছিল। ভাবিনি এক টুকরো কাপড়ের জন্য কত বিতর্কে জড়াতে হবে।’

অভিনেত্রীর সাফ জবাব, ‘আমি যা করেছি দর্শকের জন্য। আমার পরিচালক আমায় বুঝিয়েছিলেন যে দর্শকের জন্যই আজ আমি এখানে, তাই তাঁরা যেভাবে আমায় চান, আমায় সেভাবেই চলতে হবে। আমি নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছিলাম। বলা ভালো— দর্শকের কাছে আরো আকর্ষণীয়, আরো গ্রহণযোগ্য হতে চেয়েছিলাম। আর আমার মনে হয় পেরেওছিলাম হতে। ভালোই লাগছিল আমায়।’

আরও পড়ুন- Mayoori Kango: বলিউড ছেড়ে গুগলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক! এবার CEO-র দায়িত্বে ময়ূরী কাঙ্গো...

তবে সেই সময় বিয়ে হয়নি শর্মিলার। তখন মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তিনি। তবে হবু শাশুড়িমা তাঁর এই শুট নিয়ে কী বলবেন তা নিয়ে বেশ ভয় পেয়েছিলেন তিনি। তাই রাতারাতি শ্বশুরবাড়ির কাছের সব পোস্টার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি। সেই সময় দেশে ছিলেন না প্রেমিক মনসুর আলি খান পতৌদি। তবে টেলিগ্রামের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি শর্মিলার পাশে আছেন। সবশেষে শর্মিলা হাসতে-হাসতে বলেন, ‘যদিও এসব নিয়ে কোনো ঝামেলাই হয়নি। আম্মা (শাশুড়ি) কিছুই বলেননি।’

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Sharmila TagoreSharmila Tagore in bikiniSharmila Tagore filmsSharmila Tagore In lawsManssor Ali Khan PataudiSoha Ali Khan
পরবর্তী
খবর

Shah Rukh Khan shlters stray dog: বাইরে অঝোরে বৃষ্টি, ২০০ কোটির মন্নতে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এক পথকুকুর! শাহরুখের প্রশংসায় নেটপাড়া...
.

পরবর্তী খবর

Husband ends life for egg curry: 'উপোস আছে, ডিমের কারি রান্না করতে পারব না', স্ত্র...