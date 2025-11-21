English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Miss Universe 2025: অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই পেলেন সিংহাসন! মিস ইউনিভার্স ২০২৫ খেতাবজয়ী মেক্সিকোর ফাতিমা...

Walk-Out Controversy To Crowning Glory: মিস ইউনিভার্স ২০২৫ বিজয়ী হলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বোশ, যিনি প্রতিযোগিতার আগে থাইল্যান্ডের এক কর্মকর্তার অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে ওয়াক-আউট করেছিলেন। বিতর্কের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তায় তিনি মুকুট জিতে প্রমাণ করেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে সাহস ও সম্মানও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 21, 2025, 07:57 PM IST
Miss Universe 2025: অপমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই পেলেন সিংহাসন! মিস ইউনিভার্স ২০২৫ খেতাবজয়ী মেক্সিকোর ফাতিমা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা যেন শুধুই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক নারীর আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ের গল্প। থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার আগে থেকেই বিতর্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল। মিস ইউনিভার্স থাইল্যান্ডের ন্যাশনাল ডিরেক্টর নাওয়াত ইৎসারাগ্রিসিল প্রকাশ্যে ফাতিমাকে 'ডাম্বহেড' বলে অপমান করেন, কারণ তিনি থাইল্যান্ডের প্রচারে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পর ফাতিমা প্রতিযোগিতা থেকে ওয়াক-আউট করেন, যা বিশ্বজুড়ে আলোচনার ঝড় তোলে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

তবে বিতর্কের পরেও ফাতিমা ফিরে আসেন মঞ্চে, এবং নিজের আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে বিচারকদের মন জয় করেন। ২০ নভেম্বর, ব্যাংককের ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জার হলে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তিনি মুকুট জয় করেন।ফাইনালে ফাতিমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন থাইল্যান্ডের প্রাভিনার সিং, ভেনেজুয়েলার স্টেফানি আবাসালি, ফিলিপিন্সের আথিসা মানালো এবং আইভরি কোস্টের অলিভিয়া ইয়াস।

ফাতিমা বিজয়ী হিসেবে ২.২ কোটি টাকার পুরস্কার পান এবং ৪৪ কোটি টাকার মুকুট এক বছরের জন্য নিজের করে নেন। ফাতিমার এই বিজয় শুধু সৌন্দর্যের নয়, নারীর আত্মসম্মান ও প্রতিবাদের জয় । তিনি প্রমাণ করে দিলেন, অপমানের জবাব সৌন্দর্য দিয়ে নয়, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে দেওয়া যায়।

মিস ইউনিভার্সের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে লেখা হয়, 'আজ রাতে, একটি তারার জন্ম হয়েছে। তার করুণা, শক্তি এবং উজ্জ্বল আত্মা বিশ্বের হৃদয় জয় করেছে...'।

দুই বিচারকের পদত্যাগ এবং আয়োজকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এই প্রতিযোগিতাকে আরও বিতর্কিত করে তোলে।বিজয়ের পর ফাতিমা বলেন, 'আমি শুধু একটি মুকুট জিতিনি, আমি আমার আত্মসম্মান ফিরিয়ে এনেছি। নারীদের উচিত নিজেদের জন্য দাঁড়ানো, যেখানেই অন্যায় হবে।'

আরও পড়ুন: Sonam Kapoor Pregnancy: আনন্দের ‘ডাবল ট্রাবল’ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, এ কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন সোনম?

মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর মঞ্চে ফাতিমা বোশের বিজয় এক নতুন ইতিহাস রচনা করল। সৌন্দর্য, সাহস, প্রতিবাদ এই তিনের মেলবন্ধনে তিনি হয়ে উঠলেন আধুনিক নারীত্বের প্রতীক । এই প্রতিযোগিতা দেখিয়ে দিল, মুকুট শুধু মাথায় নয়, মনের দৃঢ়তায় বসে। আর ফাতিমা বোশ সেই দৃঢ়তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Miss Universe 2025Miss UniverseFatima of MexicoFatima
পরবর্তী
খবর

Salman Shah Rukh Khan Prediction 2026: ২০২৬-এ বলিউডে ইন্দ্রপতন? সলমানের ঘোর দুঃসময়, ছুটবে শাহরুখের অশ্বমেধের ঘোড়া! জ্যোতিষীর মারাত্মক গণনা...
.

পরবর্তী খবর

Shiekh Hasina: বাংলাদেশে অবাধে ঘুরছে লস্করের লোকজন, দিল্লি বিস্ফোরণে ওদের যোগ রয়েছে, দাবি...