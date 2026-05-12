/Who is Sheema Kirmani: পাসুরি গানে বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল যাঁর নাচ, আজ তাঁকেই টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলল পুলিস: ভাইরাল ভিডিও দেখে ক্ষুব্ধ নেটপাড়া, কে এই সীমা কিরমানি?

Pasoori Dancer Detained by Karachi Police Over Activism: 'পাসুরি'র সেই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সীমা কিরমানিকে করাচিতে আটক করল পুলিশ! নারী অধিকারের দাবিতে সরব হতেই এই হেনস্তা? প্রবীণ এই শিল্পীর সমর্থনে সরব হয়েছে নেটদুনিয়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলি শেঠি এবং শায় গিলের বিখ্যাত গান 'পাসুরি'-তে তাঁর ভরতনাট্যম নাচের মুদ্রা মুগ্ধ করেছিল গোটা বিশ্বকে। সেই জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী এবং পাকিস্তানের অন্যতম প্রবীণ মানবাধিকার কর্মী সীমা কিরমানি এবার সংবাদ শিরোনামে এলেন পুলিশের হাতে আটক হয়ে। করাচি প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে তাঁকে পুলিশের তুলে নিয়ে যাওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।
জানা গিয়েছে, গত ৫ মে করাচি প্রেস ক্লাবের সামনে 'অওরত মার্চ' (Aurat March)-এর সমর্থনে একটি সাংবাদিক বৈঠক এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি বা 'এনওসি' (NOC)-র দাবি জানাচ্ছিলেন শিম্মারা। অভিযোগ, সেই সময়ই সিন্ধু পুলিশ সীমা কিরমানি এবং ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী শাহজাদি রাই-সহ সাতজনকে আটক করে। যদিও পরে পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়াউল হাসান লঞ্জরের হস্তক্ষেপে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
Sheema Kermani, in her own words: "If respect wasn't to be given, then why were they awarded the national award?"
She is asking the question the state cannot answer.
কে এই সীমা কিরমানি?
১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে জন্ম নেওয়া সীমা গত কয়েক দশক ধরে পাকিস্তানের নারী মুক্তি আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জগতের পরিচিত মুখ। সত্তরের দশকের শেষের দিকে যখন জেনারেল জিয়া-উল-হকের শাসনামলে পাকিস্তানে নাচ ও থিয়েটারের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ ছিল, সেই সময়েও অকুতোভয় সীমা ধ্রুপদী নৃত্যচর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 'তেহরিক-ই-নিসওয়ান' নামক একটি নারী অধিকার সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন।
কেন বিতর্ক?
ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ এই শিল্পীকে কার্যত ঘিরে ধরে পুলিশের ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের একাংশ একে 'শৈল্পিক স্বাধীনতা' এবং 'নারী অধিকারের' ওপর আঘাত হিসেবে দেখছেন। তাঁদের মতে, একজন প্রগতিশীল শিল্পীকে এভাবে হেনস্তা করা পাকিস্তানের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিরই প্রতিফলন।
উল্লেখ্য, 'পাসুরি' গানের ভিডিওতে সীমার উপস্থিতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই ঘটনার পর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা।
