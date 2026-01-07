Shefali Shah: 'আমি পিৎজা নই! তিল তিল করে আমায় মেরে ফেলছিল', প্রথম বিয়ে ভাঙা নিয়ে বিস্ফোরক শেফালী শাহ

Shefali Shah: 'আমি পিৎজা নই! তিল তিল করে আমায় মেরে ফেলছিল', প্রথম বিয়ে ভাঙা নিয়ে বিস্ফোরক শেফালী শাহ
Shefali Shah first husband: ২০০০ সালে পরিচালক বিপুল শাহর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে শেফালী শাহর প্রথম বিয়ে হয়েছিল অভিনেতা হর্ষ ছায়ার সঙ্গে। সেই বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে আসেন অভিনেত্রী, কারণ তাঁর মতে সারাজীবন একা থাকা শ্রেয়, তবুও অসম্মানজনক এবং আনন্দহীন সম্পর্কে থাকা সম্ভব নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেত্রী শেফালী শাহ (Shefali Shah) সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এক কঠিন অধ্যায় এবং প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন। একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কেন তিনি একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং কীভাবে সেই পরিস্থিতি তাঁকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে।
২০০০ সালে পরিচালক বিপুল শাহর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে শেফালী শাহর প্রথম বিয়ে হয়েছিল অভিনেতা হর্ষ ছায়ার সঙ্গে। সেই সম্পর্কের তিক্ততা এবং মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে অভিনেত্রী জানান, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন। শেফালী বলেন, "কেউ আমাকে কখনও বলেনি যে আমি একাই নিজের জন্য যথেষ্ট। নিজের অস্তিত্ব পূর্ণ করতে কোনো স্বামী, বন্ধু বা ভাইয়ের প্রয়োজন নেই।"
শেফালী জানান, একটি মুহূর্ত আসে যখন মানুষ বুঝতে পারে পরিস্থিতি তাঁকে তিল তিল করে মেরে ফেলছে। হর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের সেই কঠিন সময়ে এক বন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "যদি তুমি আর কখনও ভালোবাসা না পাও, তবে কি এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি নেবে?" শেফালী উত্তরে বলেছিলেন, সারাজীবন একা থাকা শ্রেয়, তবুও অসম্মানজনক এবং আনন্দহীন সম্পর্কে থাকা সম্ভব নয়। এরপরই তিনি বাবা-মায়ের ঘর ছেড়ে প্রথমবার একা থাকার সাহসী সিদ্ধান্ত নেন।
অভিনেত্রীর মতে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্যকে খুশি করার প্রবণতা কমে যায়। তিনি মজার ছলে বলেন, "আমি তো আর পিৎজা নই যে সবাইকে খুশি করব!" বর্তমানে তিনি বিপুল শাহর সঙ্গে সুখী দাম্পত্যে রয়েছেন এবং তাঁদের দুই পুত্রসন্তান রয়েছে। সম্প্রতি 'দিল্লি ক্রাইম' সিজন ৩-এ তাঁর অভিনয় আবারও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।
