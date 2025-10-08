English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shilpa Shetty Again Denied Permission To Travel Abroad: শিল্পা শেঠির 'পায়ে বেড়ি' পরাল আদালত। চেয়েও বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছেন না তিনি এবং তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রা। জানুন কোন জালিয়াতি করে ফেঁসেছেন তাঁরা?

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 8, 2025, 02:45 PM IST
Shilpa Shetty: 'আগে ৬০০০০০০০০', আদালতে বিরাট ধাক্কা একদা IPL দলের মালকিনের, নাইনটিজ কাঁপানো নায়িকার 'পায়ে বেড়ি'....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বোম্বে হাইকোর্ট ফের বিরাট ধাক্কা খেলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি (Shilpa Shetty)! এক ইউটিউব ইভেন্টে যোগ দিতে কলম্বোতে যাওয়ার কথা ছিল নাইনটিজ কাঁপানো নায়িকার। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের (Rajasthan Royals) একদা সহ- মালকিনকে, আবারও ভারতের বাইরে পা রাখার অনুমতি দিল না মুম্বইয়ের আদালত। 

ফেঁসেই আছেন শিল্পা-রাজ

শিল্পাকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিদেশে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার আগে, তাঁকে প্রথমে জালিয়াতির অভিযোগে ৬০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। আদালত জানিয়েছে যে, শিল্পা এবং তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইকনমিক অফেনসেস উইং) কর্তৃক জারি করা একটি লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) বহাল রয়েছে। এই কারণেই শিল্পা-রাজ আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না।

শিল্পার আইনজীবীর দাবি

শিল্পার আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন যে, অভিনেত্রী ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবর কলম্বোয় অনুষ্ঠিত এক ইউটিউব ইভেন্টে যোগ দেওয়ার ডাক পেয়েছেন। আদালত যখন সেই আমন্ত্রণের প্রতিলিপি চেয়েছিল, তখন আইনজীবী বলেছিলেন, যে তাঁর মক্কেলের সঙ্গে শুধুই কলম্বোয় যাওয়ার বিষয়ে ফোনে কথা হয়েছে এবং ভ্রমণের অনুমতি পাওয়ার পরেই আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাবেন শিল্পা। তবে আদালত এই আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিয়েছে যে, ভ্রমণের অনুমতি নেওয়ার আগে শিল্পা-রাজকে জালিয়াতির অভিযোগের ৬০ কোটি টাকা দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিল্পা-রাজ-অক্ষয়ের প্রয়াস

এর আগেও শিল্পা ও রাজ বিদেশ ভ্রমণে ধাক্কা খেয়েছেন। ২ থেকে ৫ অক্টোবর থাইল্যান্ডের ফুকেটে পারিবারিক ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিসের ইকনমিক অফেনসেস উইং লুক আউট সার্কুলার জারি করায়, আদালত তা নাকচ করে দিয়েছিল। দম্পতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা, তাঁকে তাঁদের অধুনা-বিলুপ্ত কোম্পানিতে ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করেছিলেন। মামলার সঙ্গে  সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাজকে ইওডব্লিউয়ের কাছে হাজিরা দিতে হয়েছিল। মামলাটি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিল্পা-রাজ এবং অভিনেতা অক্ষয় কুমার ভারতের প্রথম সেলিব্রিটি-ভিত্তিক শপিং চ্যানেল হিসেবে প্রচার শুরু করেছিলেন এই টেলিশপিং কোম্পানির।

