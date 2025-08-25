English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ganesh Chaturthi 2025: কিছুদিন আগেই প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা। তার কয়েকদিন মাথায় প্রিয়জনকে হারালেন অভিনেত্রী। তাই এবছর আর বাড়িতে গণপতিকে আনছেন না শিল্পা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 25, 2025, 08:34 PM IST
Shilpa Shetty: আচমকাই মৃত্যু কাছের মানুষের, বাতিল গণপতি উত্‍সব! শোকে পাথর শিল্পা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার থেকে সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে গণেশ পুজো (Ganesh Chaturthi)। মহারাষ্ট্রের প্রায় ঘরে ঘরে গণপতির আরাধনা হয়ে থাকে। তারকারাও বাড়িতে নিয়ে আসেন গণপতিকে। যেকজন তারকার বাড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হয় গণেশ উত্‍সব, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty)। তবে এবছর বাড়িতে গণপতিকে আনছেন না শিল্পা। কেন এই সিদ্ধান্ত? জানালেন অভিনেত্রী।

সোমবার শিল্পা জানালেন যে এবছর তাঁদের বাড়িতে গণপতি আসছেন না। গণেশ চতুর্থীর উৎসব বাতিল করেছেন রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেট্টি। সোমবার (২৫ আগস্ট, ২০২৫) ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টের মাধ্যমে শিল্পা অনুরাগীদের জানান, পরিবারের এক সদস্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা এই বছর গণেশ উৎসব উদযাপন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে কার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি।

অভিনেত্রীর পোস্টে লেখা হয়েছে, "প্রিয় বন্ধুরা, গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পরিবারে একজন সদস্যের মৃত্যুর কারণে আমরা এই বছর গণপতি উৎসব পালন করব না। নিয়ম অনুযায়ী, আমরা ১৩ দিনের শোক পালন করব এবং সে কারণে কোনও ধর্মীয় উৎসব থেকে বিরত থাকব। আমরা আপনাদের সহানুভূতি এবং প্রার্থনা কামনা করছি।"

ইতোমধ্যেই মুম্বইয়ে শুরু হয়েছে গণেশ পুজো। টানা ১১ দিন ধরে চলে এই উৎসব। সকলেই বাড়িতে গণপতি মূর্তি নিয়ে আসেন, উপবাস করেন, মোদক-সহ বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তৈরি করেন এবং পাশাপাশি প্যান্ডেল পরিদর্শনও করেন। শিল্পার মতোই বাড়িতে গণপতি নিয়ে আসেন কাপুর পরিবার থেকে শুরু করে শাহরুখ খান, সলমান খানও। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Shilpa ShettyGanesh Chaturthi 2025Raj Kundra
