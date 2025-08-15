Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: প্রেমানন্দজীকে কিডনি দিতে চান শিল্পার ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রা! শুনেই মহারাজ বললেন...

Shilpa Shetty-Raj Kundra to Premanand Maharaj: প্রেমানন্দজীকে কিডনি দিতে চান শিল্পার ব্যবসায়ী স্বামী রাজ কুন্দ্রা! শুনেই মহারাজ বললেন...
Raj Kundra Offers To Donate His Kidney: প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রা জানতে পারেন যে দুটো কিডনিই বিকল তাঁর। একথা জেনেই নিজের কিডনি দান করতে চান রাজ কুন্দ্রা। তাঁর এই প্রস্তাব শুনেই প্রেমানন্দজি জানান...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও অনুষ্কা শর্মার (Anushka Sharma) পর এবার সম্প্রতি বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজের (Premanand Maharaj)সঙ্গে দেখা করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty) ও তাঁর স্বামী ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা। এই সাক্ষাতের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। জানা গেছে, এই সাক্ষাতের সময় রাজ কুন্দ্রা গুরুকে তাঁর একটি কিডনি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজ কুন্দ্রার (Raj Kundra) এই প্রস্তাবের জবাবে প্রেমানন্দ মহারাজ বলেন, "যতক্ষণ না ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, ততক্ষণ তাঁর ডাক আসবে না।"
এই ঘটনাটি ভক্ত এবং অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। জানা যায় এদিন তারকা দম্পতি শান্ত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে সময় কাটিয়েছেন এবং গুরুর কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। শিল্পা প্রেমানন্দ মহারাজের কাছে 'রাধা' নাম জপ করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে মহারাজ তাঁকে বলেন যে এই জপ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং সাধুদের নির্দেশ অনুসরণ করে একটি পরিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব।
কথোপকথনের সময় প্রেমানন্দ মহারাজ জানান যে তাঁর দুটি কিডনিই বিকল হয়ে গেছে এবং তিনি গত ১০ বছর ধরে এই অবস্থাতেই জীবনযাপন করছেন। তিনি আরও বলেন যে এতে তার কোনো ভয় নেই, কারণ ঈশ্বরের ডাক যেকোনো মুহূর্তে আসতে পারে। এই কথা শুনে রাজ কুন্দ্রা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং সেখানে উপস্থিত শিল্পা সহ সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেন, "আমি গত দুই বছর ধরে আপনাকে অনুসরণ করছি। আমার কোনো প্রশ্ন নেই, কারণ আপনার ভিডিওগুলো আমার সমস্ত সন্দেহ বা ভয়ের উত্তর দেয়। আপনি সকলের কাছে এক অনুপ্রেরণা। আমি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানি, এবং যদি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি, তাহলে আমার একটি কিডনি আপনার জন্য।"
রাজ কুন্দ্রার এই প্রস্তাবে প্রেমানন্দ মহারাজ অত্যন্ত প্রভাবিত হন। কিন্তু তিনি তার প্রস্তাবটি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "তুমি সুখী থাকলেই আমার জন্য যথেষ্ট। ডাক না আসা পর্যন্ত, কিডনির অভাবে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যাব না। তবে আমি তোমার আন্তরিকতা মন থেকে গ্রহণ করছি।"
গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনা, নম্রতা এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির জন্য পরিচিত প্রেমানন্দ মহারাজ। তাঁর উপদেশমূলক বক্তব্যগুলো প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে থাকে, যা তাঁকে ডিজিটাল যুগে একজন প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। সম্প্রতি বহু উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদ ও নির্দেশনা নিতে এসেছেন। তারকা দম্পতি বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মাকেও প্রায়শই তাঁর কাছে দেখা যায়। মিকা সিং, আশুতোষ রানা, হেমা মালিনী এবং রবি কিষাণ সহ আরও অনেক সেলিব্রিটি তাঁর কাছে যান।
