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Shilpa Shinde: 'মিথ্যে অভিযোগ' নিয়ে ট্রোলিংয়ের শিকার, সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন শিল্পা শিন্ডে

Shilpa Shinde reacts to backlash: শিল্পা শিন্ডে প্রযোজকদের বিরুদ্ধে আনা পুরোনো অভিযোগ নিয়ে নতুন করে ট্রোলিংয়ের শিকার। একে 'মিথ্যে নাটক' বলা সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়ে স্পষ্টবক্তা শিল্পা জানান, তিনি সম্পূর্ণ সত্যি বলেছিলেন এবং নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থেই লড়েছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:31 PM IST
Shilpa Shinde: 'মিথ্যে অভিযোগ' নিয়ে ট্রোলিংয়ের শিকার, সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন শিল্পা শিন্ডে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'মিথ্যে অভিযোগ' নিয়ে ট্রোলিংয়ের শিকার, সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন শিল্পা শিন্ডে
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