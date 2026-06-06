Shilpa Shinde: 'মিথ্যে অভিযোগ' নিয়ে ট্রোলিংয়ের শিকার, সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন শিল্পা শিন্ডে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ভাবিজি ঘর পর হ্যায়'-এর 'অঙ্গুরি ভাবি' শিল্পা শিন্ডে ফের একবার চর্চায়। অতীতে এই ধারাবাহিকের প্রযোজকদের বিরুদ্ধে আনা তাঁর কিছু অভিযোগ এবং তা নিয়ে নেটপাড়ায় তৈরি হওয়া তুমুল বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী।
বিতর্কের সূত্রপাত ও শিল্পার বক্তব্য
টেলিভিশন দুনিয়ায় শিল্পা শিন্ডে বরাবরই স্পষ্টবক্তা হিসেবে পরিচিত। 'ভাবিজি ঘর পর হ্যায়' ধারাবাহিকটি ছাড়ার সময় প্রযোজকদের সঙ্গে তাঁর আইনি ও মানসিক বিবাদ চরম রূপ নিয়েছিল। সম্প্রতি সেই পুরোনো বিতর্ক এবং তাঁর করা কিছু মন্তব্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে ট্রোলিং শুরু হয়। এরপরই শিল্পা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান।
নেটিজেনদের একাংশের দাবি ছিল, শিল্পা 'ভিকটিম কার্ড' খেলার জন্য মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন। এর জবাবে অভিনেত্রী জানান, তিনি যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্যি এবং পরিস্থিতি কতটা জটিল ছিল তা বাইরের লোক বুঝবে না। তিনি কোনও মিথ্যে নাটক করেননি।
তবে ট্রোলারদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমি কাউকে পরোয়া করি না।' ট্রোলারদের কড়া জবাব দিয়ে শিল্পা শিন্ডে স্পষ্ট জানান, তিনি কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন না এবং নিজের শর্তে বাঁচেন।সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী বলল, তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। ইন্ডাস্ট্রি বা দর্শক তাঁর সম্পর্কে কী ভাবল, তার চেয়ে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
বিগ বস ও পরবর্তী কেরিয়ার
'ভাবিজি ঘর পর হ্যায়' ছাড়ার পর শিল্পা শিন্ডে 'বিগ বস ১১'-এ অংশ নেন এবং দর্শকদের ভালোবাসায় সেই সিজনের ট্রফিও জেতেন। বিগ বসের ঘরেও তাঁকে বোল্ড আর সাহসী রূপেই দেখা গিয়েছিল। তবে বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। শিল্পা মনে করেন, ইন্ডাস্ট্রিতে সত্যি কথা বললে অনেক সময় একঘরে হয়ে যেতে হয়, কিন্তু তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরবেন না।
পুরোনো বিতর্ক উসকে যারা শিল্পাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ করার চেষ্টা করছিলেন, এই বিবৃতির মাধ্যমে অভিনেত্রী তাদের মুখ বন্ধ করার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা বা অভিযোগ নিয়ে তাঁর মনে কোনও আফসোস নেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)