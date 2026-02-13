English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ananya Sadharon 2026:  অসহায়, নিঃস্ব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজসেবায় তার বিশেষ অবদানের জন্য জি ২৪ ঘণ্টা অনন্য সম্মান ১৪৩২-য়ে অনন্য সাধারণ বিভাগে সম্মানিত শ্রীমতি শিল্পী পাল। 

Feb 13, 2026
Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: পাচারকারীদের চোখে চোখ রেখে নাবালিকাদের বাঁচিয়ে 'অনন্য সাধারণ' শিল্পী পাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোক ওভেন থানার পুলিস অফিসার – হ্যালো ম্যাডাম আমি কোক ওভেন থানার অফিসার বলছি... আপনি যে ১৩ বছরের মেয়েটি মিসিং হওয়ার কথা বলেছিলেন তার খোঁজ পেয়েছি আমরা...
শিল্পী – কোথায়..? 
অফিসার – উত্তরপ্রদেশের ব্যরেলিতে..কাল আমার উদ্ধারকারী দল যাচ্ছে...
শিল্পী – ঠিক আছে আমিও যাব....

যেমন কথা তেমন কাজ। রওনা দিলেন। পাচারচক্রীদের কাছ থেকে উদ্ধার হলো ১৩ বছরের কিশোরী। গরীব অসহায় বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দিলেন আদরের মেয়েকে।

গত ৮ বছরে ৫১ জন নাবালিকার বিয়ে রুখেছেন, গরীর পরিবারের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন, পথশিশুদের খাবার, চিকিত্‍সা ও পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। দুঃস্থ পরিবারের আত্মীয়ের মৃতদেহ সত্‍কারের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকার মানুষের প্রশংসা, পরিবার পরিজনের সমর্থন যেমন পেয়েছেন তেমনি পেয়েছেন সমাজবিরোধীদের কাছ থেকে হুমকি।

তিনি অকুতোভয়া। সমাজবিরোধীদের সমস্ত হুমকি এবং জীবন সংশয়ের ঝুঁকি উপেক্ষা করে তাঁর মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হয়েছে। দুর্গাপুরে তিনি শিল্পীদিদি। শিল্পী পাল। এই সব অসহায়, নিঃস্ব মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজসেবায় তার বিশেষ অবদানের জন্য জি ২৪ ঘণ্টা অনন্য সম্মান ১৪৩২-য়ে অনন্য সাধারণ বিভাগে সম্মানিত শ্রীমতি শিল্পী পাল। তাঁকে সম্মান জানাতে পেরে সম্মানিত আমরা। 

ছর ঘুরে আবারও ফিরে এল সেই দিনটা। একটা দিন, যখন খবরের গতি একটু থামে, আর মানুষের গল্প একটু ধীরে, একটু গভীরভাবে শোনা যায়। জি ২৪ ঘণ্টা-র ‘অনন্য সম্মান ২০২৬’ সেইসব মানুষদের জন্য, যাঁরা প্রচারের কেন্দ্রে নন, অথচ সমাজের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নীরবে।

কেউ ভোরবেলায় হাসপাতালে ঢোকেন, রাত গভীর করে ফেরেন। কেউ সংস্কৃতির চর্চায় নিজের জীবনটাকেই সঁপে দিয়েছেন। কেউ সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। এই সন্ধ্যা তাঁদের নাম উচ্চারণের। এই সন্ধ্যা তাঁদের দীর্ঘ নীরবতার পাশে দাঁড়ানোর।

সম্মান মানে শুধু ট্রফি নয়। সম্মান মানে—একটা স্বীকৃতি, যা বলে, “আপনি একা নন। আপনার পথচলা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি।” বছরভর অসংখ্য খবরের ভিড়ে আমরা কখনও কখনও মানুষটার দিকে তাকাতে ভুলে যাই। এই আয়োজন সেই ভুলটা শুধরে নেওয়ার ছোট্ট চেষ্টা।
 
‘অনন্য’ শব্দটা আজ কোনও বিশেষণ নয়—এটা এক সম্পর্ক। একটা সময়ের সঙ্গে মানুষের, পরিশ্রমের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার, নীরবতার সঙ্গে সম্মানের সম্পর্ক। আমরা প্রতিদিন খবর বলি। আজ আমরা কৃতজ্ঞতা বলব। কারণ সত্যিকারের আলো কখনও মঞ্চে তৈরি হয় না—তা তৈরি হয় মানুষের ভেতরে। আর সেই আলো একবার জ্বলে উঠলে, তা অনেক দূর পর্যন্ত পথ দেখায়। আজকের সন্ধ্যা সেই আলোর দিকেই মাথা নত করার।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

