Sidhu-Pota as Jai-Veeru at Special Calendar Launch: ১৯৭৫ সালের সেই ধুলো ওড়া রামগড়, গব্বর সিং-এর দাপট আর দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুর বন্ধুত্বের গল্প আজও অমলিন। রমেশ সিপ্পির কালজয়ী ছবি ‘শোলে’-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় এক অনন্য উদযাপনের সাক্ষী থাকল সিনেমাপ্রেমীরা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 7, 2026, 10:16 PM IST
Sholay 50 Years Celebration: ৫০ বছরে ‘শোলে’: জয়-বীরুর বেশে কলকাতায় সিধু-পটা, প্রকাশিত বিশেষ স্মারক ক্যালেন্ডার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘শোলে’ (Sholay) কেবল একটি সিনেমা নয়, বরং একটি আবেগ। সলিম-জাভেদের কলমে আর রমেশ সিপ্পির পরিচালনায় তৈরি সেই মাইলফলক এবার পঞ্চাশ বছরে পা দিল। এই বিশেষ মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ‘দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি’ ও ‘সেরাম গ্রুপ’-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হলো এক বিশেষ ক্যালেন্ডার— "শোলে পঞ্চাশ"।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বাংলা রক ব্যান্ড ‘ক্যাকটাস’-এর দুই স্তম্ভ সিধু ও পটা। পর্দার জয়-বীরুর মতোই দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাংলা ব্যান্ড মিউজিকের জগতে তাঁদের বন্ধুত্ব অটুট। এদিন আইকনিক সাইডকার দেওয়া বাইকে চেপে মঞ্চে হাজির হন তাঁরা। গলায় সেই চিরকালীন সুর— "ইয়ে দোস্তি হম নহী তোড়েঙ্গে"। তাঁদের এই জয়-বীরু অবতার দেখে উপস্থিত দর্শকরা ফিরে গিয়েছিলেন সত্তরের দশকের সেই সোনালি দিনগুলোতে। সিধু ও পটা দুজনেই জানান, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁদের জয়-বীরু হিসেবে ভাবাটা অত্যন্ত আনন্দের এবং সম্মানের।

ক্যালেন্ডারের মূল পরিকল্পক সুদীপ্ত চন্দ জানান, এটি কেবল তারিখ দেখার মাধ্যম নয়, বরং একটি সংগ্রাহ্য দলিল। ক্যালেন্ডারের প্রতি পাতায় ঠাঁই পেয়েছে শোলে-এর মেকিংয়ের বিরল ছবি, তৎকালীন পত্রিকার বিজ্ঞাপন, সিনেমার টিকিট, রেকর্ড কভার, এমনকি সেসময় ব্যবহৃত দেশলাই বাক্স ও পাউডার কেসের ছবিও। সংগ্রাহকদের জন্য এটি একটি অসাধারণ প্রাপ্তি হতে চলেছে।

সেরাম গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান সঞ্জিব আচার্য্য বলেন, "শোলে নিয়ে আমাদের সবার মধ্যেই একটা ভালোলাগা কাজ করে। সুস্থ সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কাজের পাশে আমরা সব সময় আছি।"

 

