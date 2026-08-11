/অনলাইন গেম, বেটিংয়ের থাবা! সামাজিক সচেতনতার বার্তায় নন্দনে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘পুনর্জন্ম’

তনুময় ঘোষাল: অনলাইন জুয়া ও বেটিংয়ের করাল গ্রাস! সামাজিক সচেতনতার বার্তা নিয়ে নন্দনে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘পুনর্জন্ম’। কম সময়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভ, আর সেই প্রলোভন থেকেই জন্ম নিচ্ছে অনলাইন গেম, বেটিং অ্যাপ কিংবা লটারির মারাত্মক নেশা। প্রযুক্তির এই সহজলভ্যতার যুগে বহু মানুষ আজ সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারি হচ্ছেন। সমাজকে এই ভয়াল ও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে তৈরি হয়েছে নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘পুনর্জন্ম’।
ডিজিটাল জুয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক আয়না
বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে জুয়া ও অনলাইন গেমের নেশা এক চরম ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সর্ব বয়সের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, কম সময়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের জমানো সব সঞ্চয় তো হারাচ্ছেনই, পাশাপাশি ঠেলে দিচ্ছেন নিজেদের পরিবারকেও ঘোর বিপদের মুখে। এই সামাজিক অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতেই ‘পুনর্জন্ম’ ছবির ভাবনা। ছবির পরিচালক ও নির্মাতাদের স্পষ্ট বক্তব্য— কেবল বিনোদন নয়, এই ছবির মূল লক্ষ্য সামাজিক দায়বদ্ধতা। ছবিটি দেখে যদি সমাজের একটি মানুষও সচেতন হন এবং সর্বনাশা এই ডিজিটাল জুয়ার পথ থেকে সরে আসতে পারেন, তবেই এই চলচ্চিত্রের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।
ছবির পরিচালক জানিয়েছেন, আমাদের এই ছবিটি বানানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে— বর্তমানে আমরা বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছি, যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর নেশা আমি মনে করি অনলাইন গেম এবং বিভিন্ন ধরনের বেটিং অ্যাপ বা লটারি। এই ছবিটি দেখে যদি সমাজের একটা মানুষও সচেতন হয় এবং তারা এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের নেশা বা মোবাইল গেম থেকে সরে আসতে পারে, তাহলেই আমরা সার্থক।
নন্দনে প্রিমিয়ার ও ইউটিউব মুক্তির সময়সূচি
আগামী ২১ অগাস্ট শুক্রবার ঠিক দুপুর ৩:৩০ টায় ‘দুর্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এর অফিশিয়াল সিলেকশন হিসেবে কলকাতার বিখ্যাত নন্দন পেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে। নন্দন প্রিমিয়ারের পর আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে ‘এস. ডি এন্টারটেইনমেন্ট’ ইউটিউব চ্যানেলে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের জন্য ছবিটি আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পাবে।
এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় সূর্য। অভিনয় করেছেন- অনুপম মুখার্জী, সান্তনু চক্রবর্তী, পুষ্পিতা বক্সি, সূর্যদীপ, অভিক দাস, মেঘ কুন্ডু, অঞ্জন মাঝি, সুবির মুখার্জি, রাজা মুখার্জি, বিকাশ হালদার এবং দীপঙ্কর কাঁটাল। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন সৌনক দাস। আলো ও স্থিরচিত্র: সুমন বিশ্বাস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)