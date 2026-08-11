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অনলাইন গেম, বেটিংয়ের থাবা! সামাজিক সচেতনতার বার্তায় নন্দনে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘পুনর্জন্ম’

Punorjanmo: অনলাইন গেম, লটারি ও বেটিং অ্যাপের মারাত্মক আসক্তি মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে। এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়াতে পরিচালক সূর্য নিয়ে আসছেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘পুনর্জন্ম’। দুর্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অফিশিয়াল সিলেকশন হিসেবে আগামী ২১ অগাস্ট দুপুর ৩:৩০ টায় কলকাতার নন্দনে প্রদর্শিত হবে ছবিটি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:43 PM IST
অনলাইন গেম, বেটিংয়ের থাবা! সামাজিক সচেতনতার বার্তায় নন্দনে আসছে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘পুনর্জন্ম’
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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