Disha Patani: বিষ্ণোই টার্গেটে বলিউড! এবার দিশা পাটানির বাড়িতে গুলি চালিয়ে স্লোগান, এটা ট্রেলার...

Shots fired at Disha Patani’s home: স্থানীয় পুলিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোররাতে দিশা পাটানির বাড়ির সামনে এই হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে এসে বাড়ির দিকে গুলি ছোড়ে এবং দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনার পরই গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এবং গোল্ডি ব্রার একটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 13, 2025, 02:27 PM IST
Disha Patani: বিষ্ণোই টার্গেটে বলিউড! এবার দিশা পাটানির বাড়িতে গুলি চালিয়ে স্লোগান, এটা ট্রেলার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সলমানের পর এবার দিশা পাটানির (Disha Patani) বাড়িতে হামলা। শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ভোরে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানির বরেলির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। মোটরসাইকেলে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি এই হামলা চালায়। ঘটনার সময় দিশা মুম্বইতে থাকলেও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতেই ছিলেন। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।

ঘটনার পরই গ্যাংস্টার রোহিত গোদারা এবং গোল্ডি ব্রার একটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তাদের দাবি, হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ এবং অনিরুদ্ধাচার্য মহারাজকে অপমান করার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

স্থানীয় পুলিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোররাতে বেরেলির সিভিল লাইন্স এলাকায় দিশা পাটানির বাড়ির সামনে এই হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে এসে বাড়ির দিকে গুলি ছোড়ে এবং গুলি চালিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। গুলির শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা বেরিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়।

দিশার বাবা জগদীশ পাটানি এই ঘটনায় পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। হামলাকারীদের ধরতে বর্তমানে পাঁচটি বিশেষ দল কাজ করছে। একই সঙ্গে, দিশা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পর থেকে বলিউডে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

 

