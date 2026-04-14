Asha Bhosle Death: আশা ভোঁসলের জন্য কীসের এত দরদ, নামী টিভি চ্যানেলকে শো কজ নোটিস

Asha Bhosle Death: আশা ভোঁসলে মারা যাওয়ার পর তাঁর উপরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল জিও নিউজ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 14, 2026, 03:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের একটি গানের প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগেও পাক শিল্পী আতিফ আসলামের গানের তালে পা নাচাতে দেখা গিয়েছে আশা ভোঁসলেকে। পাকিস্তানের লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলের জনপ্রিয়তা এখনও বিপুল। সেখানকার কোনও গানের অনুষ্টানেও আশা ভোঁসলের গান শুনতে দেখা যায়। আর সেই আশা ভোঁসলে মারা যেতেই বদলে গেল পাকিস্তানের সরকারের নীতি।

আশা ভোঁসলে মারা যাওয়ার পর তাঁর উপরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল জিও নিউজ উর্দু। সেই অনুষ্ঠানে আশা ভোঁসলের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি একের পর এক আশা ভোঁসলের গান বাজানো হয়। এতেই খেপে লাল পাকিস্তানের ইলেকট্রেনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি (PEMRA) । তারা জিও নিউজ উর্দু-কে নোটিস পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে কেন আশা ভোঁসলের জন্য এতটা দরদ তাদের।

জিও নিউজ উর্দুর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজহার আব্বাস সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, “খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে খবর করতে গেলে তাঁদের কাজকে নতুন করে তুলে ধরা ও উদযাপন করা সবসময়ই একটি প্রথা।”

তিনি আরও জানান, আশা ভোঁসলের মতো কিংবদন্তি শিল্পীর আরও বেশি স্মরণীয় গান দেখানো উচিত ছিল। তাঁর কথায়, “আসলে আশা ভোঁসলের মতো বড় মাপের শিল্পীর ক্ষেত্রে আমরা যতটা গান দেখিয়েছি, তার থেকেও বেশি তাঁর চিরকালীন ও জনপ্রিয় গান তুলে ধরা উচিত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা পেমরা সেটাই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।”

আরও  পড়ুন-বিধানসভা ভোটের মুখে ফের সক্রিয় ইডি, কয়লা দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার আইপ্যাক কর্তা

আরও পড়ুন-'খুনি'কে নিয়েই এতদিন নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজছিলেন বাবা-মা, আচমকা কীভাবে খুলে গেল সব জট?

পাকিস্তান ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটি (পেমরা)-র সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আজহার আব্বাস। তিনি বলেন, শিল্প-সাহিত্য যৌথ সম্পদ। তা কখনও সীমানার মধ্যে আটকে রাখা উচিত নয়। আশা ভোঁসলে নিজেও পাকিস্তানের কিংবদন্তি গায়িকা নূরজাহানকে খুব সম্মান করতেন। স্নেহভরে তাঁকে ‘দিদি’ বলে ডাকতেন। তিনি নুসরাত ফতেহ আলি খানের সঙ্গে কাজ করেছেন। পাশাপাশি নাসির কাজমির মতো উর্দু কবিদের কবিতায় কণ্ঠ দিয়েছেন। যুদ্ধ বা সংঘাতের সময়েও শিল্প ও শিল্পীদের ক্ষতির মুখে ফেলা উচিত নয়।

একটি পোস্টে আজহার আব্বাস লিখেছেন, “কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলেকে নিয়ে সম্প্রচারিত কনটেন্টের জন্য জিও নিউজকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে পেমরা।”

উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তান ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটির এই নোটিস ঘিরে দেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে। মিডিয়ার স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেউ একে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয় হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজছেন।

WATCH: ভোট বঙ্গে আচমকাই রহস্যের গন্ধ, চর্চায় 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’, ভিডিয়োতে তুমুল শোরগোল
Praful Hinge IPL 2026: ম্যানিফেস্টেশনের মহাশক্তিতে ফার্স্ট ওভারেই ৩ উইকেট, এক রাতে ফলোয়ার্স...