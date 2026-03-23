Who is Shreya Ghoshal's Husband Shiladitya Mukhopadhyaya: তাঁর কোম্পানির আয় ৪০ হাজার কোটি, শ্রেয়ার থেকে দ্বিগুণ ধনী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার শিলাদিত্য: চেনেন গায়িকার স্বামীকে?

Who is Shreya Ghoshal's Husband Shiladitya Mukhopadhyaya: তাঁর কোম্পানির আয় ৪০ হাজার কোটি, শ্রেয়ার থেকে দ্বিগুণ ধনী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার শিলাদিত্য: চেনেন গায়িকার স্বামীকে?
Shreya Ghoshal's Husband Shiladitya Mukhopadhyaya Net Worth and Career Explained: গানের সুরে তিনি বিশ্ব জয় করেছেন, আর তাঁর জীবনসঙ্গী জয় করেছেন প্রযুক্তির দুনিয়া! জানুন শ্রেয়া ঘোষালের স্বামী শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের অভাবনীয় সাফল্যের গল্প। ট্রু-কলারের মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থার ব্যবসার হাল ধরা থেকে শুরু করে কয়েকশো কোটির সম্পত্তি— শিলাদিত্যর জীবনযাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণার। ৩০ বছরের বন্ধুত্ব আর ১০ বছরের প্রেম কীভাবে পূর্ণতা পেল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতের প্লেব্যাক জগতের 'মেলোডি কুইন' বললেই একজনের নাম সবার আগে মাথায় আসে— তিনি শ্রেয়া ঘোষাল (Shreya Ghoshal)। ২০০২ সালে 'দেবদাস' সিনেমার মাধ্যমে তাঁর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ দুই দশক পেরিয়েও তা অমলিন। কিন্তু প্রচারের আলোয় থাকা এই গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই বেশ ছিমছাম এবং আড়ালে। বিশেষ করে তাঁর স্বামী শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়কে (Shiladitya Mukhopadhyaya) নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি জানা গেছে, কেবল শ্রেয়ার জীবনসঙ্গী হিসেবেই নয়, কর্পোরেট জগতের এক সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে শিলাদিত্য আজ কয়েক হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্য সামলাচ্ছেন।
শ্রেয়ার স্কুলের বন্ধু শিলাদিত্য পেশায় একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ২০০৫ সালে উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর ভারতের বিভিন্ন স্টার্টআপে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। তবে শুধু চাকরি নয়, তাঁর ঝোঁক ছিল নতুন কিছু তৈরির দিকে। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে তিনি নিজেই দুটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করেন— একটি হলো মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'পয়েন্টশেলফ' এবং অন্যটি মদ্যপ্রেমীদের জন্য বিশেষ অ্যাপ 'হিপকাস্ক'। এমনকি ২০১৭ সালে তিনি একটি পডকাস্টও হোস্ট করতেন, যা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ দেয়।
শিলাদিত্যর কেরিয়ারে বড় মোড় আসে ২০২২ সালে, যখন তিনি গ্লোবাল কলার আইডেন্টিফিকেশন জায়ান্ট 'ট্রু-কলার'-এ বিজনেস হেড হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি এই বিশ্বখ্যাত সংস্থার গ্লোবাল বিজনেস প্রধান। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ট্রু-কলারের বাজার মূল্য প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। শিলাদিত্য নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নতুন যাত্রার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন যে, ব্যবসা এবং গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ ও বিশ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য।
গানের জগতে শ্রেয়া ঘোষাল অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া শিল্পী। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৪০ কোটি টাকা। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী, শিলাদিত্যর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি, যা শ্রেয়ার সম্পত্তির প্রায় দ্বিগুণ। যদিও এই দম্পতির কাছে এসব অঙ্ক নেহাতই সংখ্যা।
শ্রেয়া ও শিলাদিত্যর প্রেমকাহিনী কোনো রূপকথার চেয়ে কম নয়। তাঁরা ছোটবেলার বন্ধু। প্রায় ৩০ বছরের পরিচয় তাঁদের। শ্রেয়া যখন গায়িকা হিসেবে কেরিয়ার শুরু করছেন, শিলাদিত্য তখন প্রযুক্তি দুনিয়ায় নিজের মাটি শক্ত করার লড়াই চালাচ্ছেন। ১০ বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঘরোয়া বাঙালি আচার মেনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। ২০২১ সালে তাঁদের কোল আলো করে আসে পুত্র সন্তান দেবযান। বর্তমানে মুম্বইয়ে নিজেদের সুখের সংসার সামলাচ্ছেন এই পাওয়ার কাপল।
