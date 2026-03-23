Who is Shreya Ghoshal's Husband Shiladitya Mukhopadhyaya: তাঁর কোম্পানির আয় ৪০ হাজার কোটি, শ্রেয়ার থেকে দ্বিগুণ ধনী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার শিলাদিত্য: চেনেন গায়িকার স্বামীকে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Shreya Ghoshal's Husband Shiladitya Mukhopadhyaya Net Worth and Career Explained: গানের সুরে তিনি বিশ্ব জয় করেছেন, আর তাঁর জীবনসঙ্গী জয় করেছেন প্রযুক্তির দুনিয়া! জানুন শ্রেয়া ঘোষালের স্বামী শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়ের অভাবনীয় সাফল্যের গল্প। ট্রু-কলারের মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থার ব্যবসার হাল ধরা থেকে শুরু করে কয়েকশো কোটির সম্পত্তি— শিলাদিত্যর জীবনযাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণার। ৩০ বছরের বন্ধুত্ব আর ১০ বছরের প্রেম কীভাবে পূর্ণতা পেল?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 23, 2026, 01:36 PM IST
শ্রেয়া-শিলাদিত্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় সঙ্গীতের প্লেব্যাক জগতের 'মেলোডি কুইন' বললেই একজনের নাম সবার আগে মাথায় আসে— তিনি শ্রেয়া ঘোষাল (Shreya Ghoshal)। ২০০২ সালে 'দেবদাস' সিনেমার মাধ্যমে তাঁর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ দুই দশক পেরিয়েও তা অমলিন। কিন্তু প্রচারের আলোয় থাকা এই গায়িকার ব্যক্তিগত জীবন বরাবরই বেশ ছিমছাম এবং আড়ালে। বিশেষ করে তাঁর স্বামী শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়কে (Shiladitya Mukhopadhyaya) নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি জানা গেছে, কেবল শ্রেয়ার জীবনসঙ্গী হিসেবেই নয়, কর্পোরেট জগতের এক সফল ব্যক্তিত্ব হিসেবে শিলাদিত্য আজ কয়েক হাজার কোটি টাকার সাম্রাজ্য সামলাচ্ছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Actress Kunickaa Sadanand: ২ বিয়ে-২ লিভ ইন প্লাস একাধিক পুরুষসঙ্গ: ৬২-তে পৌঁছে ফের ছাদনাতলায় কুমার শানুর Ex

শ্রেয়ার স্কুলের বন্ধু শিলাদিত্য পেশায় একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ২০০৫ সালে উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর ভারতের বিভিন্ন স্টার্টআপে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন তিনি। তবে শুধু চাকরি নয়, তাঁর ঝোঁক ছিল নতুন কিছু তৈরির দিকে। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে তিনি নিজেই দুটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করেন— একটি হলো মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'পয়েন্টশেলফ' এবং অন্যটি মদ্যপ্রেমীদের জন্য বিশেষ অ্যাপ 'হিপকাস্ক'। এমনকি ২০১৭ সালে তিনি একটি পডকাস্টও হোস্ট করতেন, যা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ দেয়।

শিলাদিত্যর কেরিয়ারে বড় মোড় আসে ২০২২ সালে, যখন তিনি গ্লোবাল কলার আইডেন্টিফিকেশন জায়ান্ট 'ট্রু-কলার'-এ বিজনেস হেড হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি এই বিশ্বখ্যাত সংস্থার গ্লোবাল বিজনেস প্রধান। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ট্রু-কলারের বাজার মূল্য প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। শিলাদিত্য নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নতুন যাত্রার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন যে, ব্যবসা এবং গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ ও বিশ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য।

আরও পড়ুন- Jeetu Kamal: টলিপাড়ায় জীতুর বড় ধামাকা, বিতর্কের মাঝেই নয়া ইনিংস শুরু অভিনেতার

গানের জগতে শ্রেয়া ঘোষাল অন্যতম সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া শিল্পী। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৪০ কোটি টাকা। কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী, শিলাদিত্যর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি, যা শ্রেয়ার সম্পত্তির প্রায় দ্বিগুণ। যদিও এই দম্পতির কাছে এসব অঙ্ক নেহাতই সংখ্যা।

শ্রেয়া ও শিলাদিত্যর প্রেমকাহিনী কোনো রূপকথার চেয়ে কম নয়। তাঁরা ছোটবেলার বন্ধু। প্রায় ৩০ বছরের পরিচয় তাঁদের। শ্রেয়া যখন গায়িকা হিসেবে কেরিয়ার শুরু করছেন, শিলাদিত্য তখন প্রযুক্তি দুনিয়ায় নিজের মাটি শক্ত করার লড়াই চালাচ্ছেন। ১০ বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ঘরোয়া বাঙালি আচার মেনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। ২০২১ সালে তাঁদের কোল আলো করে আসে পুত্র সন্তান দেবযান। বর্তমানে মুম্বইয়ে নিজেদের সুখের সংসার সামলাচ্ছেন এই পাওয়ার কাপল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Shreya GhoshalShiladitya MukhopadhyayaTruecaller Business HeadShreya Ghoshal Husband Net Worth
পরবর্তী
খবর

Jeetu Kamal: টলিপাড়ায় জীতুর বড় ধামাকা, বিতর্কের মাঝেই নয়া ইনিংস শুরু অভিনেতার
.

পরবর্তী খবর

Jammu youths kidnapped in Kolkata: জম্মুর ২ যুবককে অপহরণ: কলকাতার হোটেলে হাত-পা বেঁধে রেখে ৩...