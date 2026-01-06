Susmita Chatterjee: বাংলাদেশে 'রাক্ষস'! শ্রীলঙ্কার সৈকতে ঢাকাই নায়কের কাছাকাছি টলিউডের সুস্মিতা, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে...

Susmita Chatterjee: বাংলাদেশে 'রাক্ষস'! শ্রীলঙ্কার সৈকতে ঢাকাই নায়কের কাছাকাছি টলিউডের সুস্মিতা, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে...
Susmita Chatterjee: লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ছবির প্রচারে দেখা নেই ছবির অন্যতম অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের। কয়েকদিন আগে তাঁর ও সৃজিতের বন্ধুত্ব নিয়েও কম কথা হয়নি। কিন্তু এরপর? কোথায় গেলেন তিনি? নায়িকার খোঁজ পাওয়া গেল শ্রীলঙ্কায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের (Srijit Mukherji) ছবি লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। এই ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় (Susmita Chatterjee)। কিন্তু ছবি রিলিজের পর প্রচারে দেখা যাচ্ছে না অভিনেত্রীকে। কোথায় গেলেন তিনি? খোঁজ পাওয়া গেল শ্রীলঙ্কায়।
ঈদুল ফিতরে বাংলাদেশের বড়পর্দায় বড় ধামাকা দিতে আসছেন বাংলাদেশের হার্টথ্রব অভিনেতা সিয়াম আহমেদ (Siam Ahmed)। রোমাঞ্চ আর রহস্যে ঘেরা তাঁর নতুন সিনেমা ‘রাক্ষস’ মুক্তির আগেই বাংলাদেশে টক অফ দ্য টাউন। ‘বরবাদ’ খ্যাত পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয়ের পরিচালনায় সিনেমাটির শুটিং এবার শুরু হয়েছে বিদেশের মাটিতে। সম্প্রতি বাংলাদেশ শুরু হয়েছিল শ্যুটিং, কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতিতে শ্যুটিং করা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন শ্রীলঙ্কায়।
শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে সিনেমার শ্যুটিং। এই ছবিতে সিয়ামের সঙ্গে দেখা যাবে টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কে। জানা গেছে, শ্রীলঙ্কায় টানা দুই সপ্তাহ চলবে সিনেমাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃশ্য ও গানের শ্যুটিং চলবে। এর আগে গত মাসে ঢাকায় সিনেমাটির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল।
‘রাক্ষস’ সিনেমার মাধ্যমে বাংলাদেশে অভিষেক হতে চলেছে টলিউডের সুস্মিতার। ২০২১ সালে অনিন্দ্য চ্যাটার্জির ‘প্রেম-টেম’ দিয়ে টলিউডে যাত্রা শুরু করা এই অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই ‘চেঙ্গিজ’ ও ‘মানুষ’-এর মতো বড় বাজেটের ছবিতে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। এবার সিয়ামের বিপরীতে তাঁর রসায়ন দেখার অপেক্ষায় দুই বাংলার দর্শক।
শ্রীলঙ্কার শিডিউল শেষ করে ইউনিট আবার ঢাকায় ফিরবে। এরপর বাকি অংশের শুটিং এবং পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ দ্রুত শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে পরিচালকের। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরের বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই প্রতীক্ষিত সিনেমাটি।
