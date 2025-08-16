Singer Arijit Singh: অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, থানায় কথা উঠতেই ঘটনায় নতুন মোড়...

Singer Arijit Singh: অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ, থানায় কথা উঠতেই ঘটনায় নতুন মোড়...
Singer Arijit Singh: পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি আপাতত মিটমাট হয়ে গিয়েছে। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া চালু রয়েছে
প্রসেনজিত্ মালাকার: শান্তিনিকেতন থানায় গায়ক অরিজিৎ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে নতুন মোড়। অভিযোগকারী কমলাকান্ত লাহার কাছে শনিবার থানায় গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন অরিজিৎ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা।
সূত্রের খবর, থানায় আলোচনার সময় অভিযুক্ত দেহরক্ষীরা ব্যক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর ঘটবে না। পাশাপাশি, অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং টিমের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে—শুটিং চলাকালীন কোনোভাবেই সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করা হবে না। পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি আপাতত মিটমাট হয়ে গিয়েছে। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।
আরও পড়ুন-মৃত্যুপুরী খাইবার পাখতুনখাওয়া, বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৩০০
আরও পড়ুন-SIR-এর আতঙ্কে মালদহে বার্থ সার্টিফিকেট নেওয়ার সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে, নজরে ২ পঞ্চায়েত
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই শান্তিনিকেতনের তালতোর এলাকায় অরিজিত্ সিংয়ের শ্যুটিং চলছিল। সেইসময় এই এলাকায় এসে পড়েন কমলাকান্ত লাহা। অভিযোগ, অরিজিত্ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু দশ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। এরকম এক পরিস্থিতিতে কমালাকান্ত যেতে চেষ্টা করলে অরিজিতের নিাপত্তারক্ষীরা তাঁর বাইকের চাবি কেড় নেন। তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করেন ও তাঁকে চ্যাংদোলা করে সরিয়ে দেন। ওই ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই কমলাকান্তর আঙুল থেকে সোনার আংটি খোয়া যায়। এনিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করে সঙ্গীত যন্ত্রাংশ নির্মাতা ও সুভাষপল্লীর বাসিন্দা কমলাকান্ত লাহা।
কমলাকান্ত লাহা বলেন, দুপক্ষের আজ মীমাংসা হল। এতদিন যে সমস্যা ছিল তা মিটে গেল। আমার উদ্দেশ্য ছিল আম জনতার যে ভাগান্তি তা যেন শেষ হয়। অনেকে আমাকে খারাপ বলছেন। একজিন বিশিষ্ট মানুষের নাম নিতে হয়েছে। কিন্তু আমি তা নিতে বাধ্য হয়েছি। সোনার আংটি খোয়া গিয়েছে। কী করব আর এখন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)