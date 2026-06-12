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Debolina Nandy: 'লুকিয়ে জিনিস নিচ্ছি কি না দেখতে অন্তর্বাসের ব্যাগ খুলিয়ে গুনিয়েছে, দেবলীনার মারাত্মক অভিযোগে তোলপাড়

Prabaha-Debolina: দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর পাইলট স্বামী প্রবাহ নন্দী-র বৈবাহিক জীবনের টানাপোড়েন ও আইনি বিচ্ছেদের খবর বিগত কয়েক মাস ধরেই বিনোদন জগতের অন্যতম চর্চার বিষয়। বছরের শুরুতে দেবলীনার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করতে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগের পর, কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় স্বামী প্রবাহকে।

Published: Jun 12, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:00 AM IST
Debolina Nandy: 'লুকিয়ে জিনিস নিচ্ছি কি না দেখতে অন্তর্বাসের ব্যাগ খুলিয়ে গুনিয়েছে, দেবলীনার মারাত্মক অভিযোগে তোলপাড়
Image Credit: ফাইল ছবি

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'লুকিয়ে জিনিস নিচ্ছি কি না দেখতে অন্তর্বাস ব্যাগ খুলিয়ে গুনিয়েছে, দেবলীনার মারাত্মক
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