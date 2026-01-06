Tithi Basu on Debolinaa Nandy: "পাইলট হলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না", দেবলীনার পাশে দাঁড়িয়ে প্রবাহকে বিঁধলেন তিথি বসু...
Debolinaa Nandy Suicide Attempt: সাংসারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দী। দীর্ঘদিন স্বামীর হাতে অত্যাচারিত হয়েছে তাঁকে, এমনটাই দাবি দেবলীনার পরিবারের। এবার তাঁর পাশে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী ও ভ্লগার তিথি বসু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ৪ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকাই একটি লাইভ করে নিজের জীবনের অন্ধকার দিকের কথা প্রকাশ করেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী। বাইরে থেকে সুখী দাম্পত্যের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেলেও, ভেতরের তিক্ততা যে কতটা গভীর ছিল, তা তাঁর লাইভ দেখেই স্পষ্ট হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব এবং পারিবারিক চাপের মুখে পড়ে শেষমেশ মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন গায়িকা। যদিও বর্তমানে তিনি বিপদমুক্ত, কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টলিপাড়ায় বইছে বিতর্কের ঝড়।
আরও পড়ুন- Debolinaa Nandy: 'দেবলীনাকে খুব মারধর করত, কিন্তু ও বেরিয়ে আসতে চায়নি! বলত, ইন্ডাস্ট্রির মেয়েরা খারাপ দাগিয়ে লোকে নিন্দে করবে...'
দেবলীনার অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁর বৈবাহিক জীবনে সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর মায়ের প্রতি স্বামীর বিরূপ মনোভাব। বারবার তাঁকে শুনতে হয়েছে 'মা-কে ছাড়তে হবে'। জন্মদাত্রী মা এবং ভালোবেসে বিয়ে করা স্বামীর মধ্যে কাউকেই ছাড়তে না পেরে চরম মানসিক অবসাদে ভোগেন তিনি। অবশেষে বেশ কয়েকটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দেবলীনা। বন্ধু সায়কের তৎপরতায় সময়মতো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় প্রাণরক্ষা পেয়েছে তাঁর।
এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেবলীনার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী তিথি বসু। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি দেবলীনার স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন। তিথি বলেন, "আগেকার দিনে মেয়েরা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য বিয়ে করত, কিন্তু এখনকার মেয়েরা বিয়ে করে সঙ্গী পাওয়ার জন্য। এমন একজন সঙ্গী, যার কাছে দিনের শেষে সবটুকু উজাড় করে দেওয়া যায়।"
আরও পড়ুন- Sayak Debolinaa hospital video: 'আমি বাঁচব তো? চোখ জড়িয়ে আসছে তাও প্রবাহকে ফোন করিনি! কারণ, জানতাম ও...'
দেবলীনার স্বামী পেশায় একজন পাইলট, সেই প্রসঙ্গ টেনে তিথি কড়া ভাষায় বলেন, "একজন পাইলট হলেই সে ভদ্রলোক হয় না। পাইলট বা নেভি আপনি যাই হন না কেন, একজন ভদ্রলোক হওয়ার জন্য ন্যূনতম মানবিকতা প্রয়োজন। আপনি প্রকৃত মানুষ হলে চাকরি না থাকলেও চলে যায়।" তিথির এই বক্তব্য মুহূর্তেই নেটিজেনদের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে।
দেবলীনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সায়কের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, গায়িকা এখন অনেকটাই সুস্থ। চিকিৎসকরা তাঁকে বিপদমুক্ত ঘোষণা করেছেন। তবে শারীরিক ভাবে সেরে উঠলেও, মানসিক ট্রমা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে তাঁর দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। এই ঘটনা আবারও আমাদের সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের অন্দরমহলের কদর্য রূপটি সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)