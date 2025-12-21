Lagnajita Chakraborty: 'জাগো মা' গাওয়ায় স্টেজে উঠে হেনস্থা লগ্নজিতাকে! প্রাণ হাতে কলকাতায় ফিরলেন গায়িকা...

Lagnajita Chakraborty: 'জাগো মা' গাওয়ায় স্টেজে উঠে হেনস্থা লগ্নজিতাকে! প্রাণ হাতে কলকাতায় ফিরলেন গায়িকা...
Lagnajita Chakraborty harassment: ভগবানপুরে সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতাকে হেনস্থার অভিযোগ। জাগো মা গান গাওয়ার পরেই হেনস্থার অভিযোগ। তৃণমূল নেতা মেহবুব মল্লিকের নেতৃত্বে গুন্ডামি, অভিযোগ শঙ্কদেব পণ্ডার। গান বন্ধ করতে বলা হয়। এরাজ্য কি বাংলাদেশ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে? প্রশ্ন বিজেপির।
বিক্রম দাস: সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে হেনস্থা। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের ভগবানপুরে। জানা গিয়েছে, ভগবানপুরে এক বেসরকারি স্কুলের কনসার্টে সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে হেনস্থার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্টেজে তখন গায়িকা 'জাগো মা' গাইছিলেন, সেই সময় স্টেজে উঠে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। এবং দাবি করা হয় যে, লগ্নজিতাকে 'ধর্মনিরেপক্ষ' গান গাইতে হবে। বিজেপি নেতা শঙ্কদেব পণ্ডা জানিয়েছেন, তিনি 'জাগো মা' গান গাওয়ার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতা মেহবুব মল্লিক ও তাঁর সমর্থকেরা তাকে গান বন্ধ করতে বলেন এবং হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, লগ্নজিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে মেহবুব মল্লিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং ঘটনার সঙ্গে সম্ভাব্য সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও এই মামলার রিপোর্ট দলীয় স্তর চেয়ে পাঠিয়েছে।
বিজেপি আরও অভিযোগ করেছে, পুলিস যথাযথ ব্যবস্থা নেইনি এবং এফআইআর নিতে দেরি করেছে। তারা স্থানীয় থানার ওসি শাহজাহান হককে কাঠগড়ায় তুলেছে এবং ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। যদিও লগ্নজিতা এখনও প্রকাশ্যভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। পুলিস বা স্থানীয় প্রশাসন থেকে এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। গত দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাওয়া 'দেবী চৌধুরাণী' ছবির গান এই 'জাগো মা'।
সাংবাদিক বৈঠকে শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, 'জাগো মা গানটি গাওয়ার পরেই স্কুলের মালিক ও তৃণমূল নেতা মেহবুব মল্লিক এবং তার নেতৃত্বে থাকা গুন্ডাবাহিনী স্টেজে উঠে। গান বন্ধ করতে বলা হয় এবং মারধর করার চেষ্টা করা হয়। আমি জানতে চাই, এ রাজ্য কি প্রায় বাংলাদেশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে? ভগবানপুর থানায় গেলে ওসি শাহজাহান হক রাত ৩টা পর্যন্ত লগ্নজিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং অভিযোগ না মেটানোর চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় মেহবুব মল্লিকরা থানা ঘিরে ধরেন।'
তিনি আরও বলেন, 'মেহবুব বলেন, এসব গান অনেক “জাগো মা” হয়ে গেছে, এবার সেকুলার গান না গাওয়ায় শাস্তি পাবে। লগ্নজিতার অভিযোগের কপিতেও এ বিষয় উল্লেখ রয়েছে। পুলিস কেন এফআইআর করেনি, কেন গ্রেফতার করেনি, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওসিরও এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে।'
লগ্নজিতা প্রাণহাতে ফিরে কলকাতায় আসেন। এই জেলায় এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। কেন থানায় কমিউনাল লোকদের বসানো হয়েছে, তা প্রশ্নবিদ্ধ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিসকে সময় দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। প্রয়োজনে কোর্টে নিয়ে গিয়ে ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই গান কি সাম্প্রদায়িক গান? ওসি কী বলেছেন তার প্রমাণ আছে। স্কুলের লাইসেন্স আছে কিনা দেখা হবে। এই স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
