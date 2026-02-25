Mainul Ahsan Noble: অপরাধের অনুশোচনা তো দূরঅস্ত! 'আরেকবারও হতে পারে', জামিন পেয়ে বেনজির অসভ্যতা নোবেলের...

Mainul Ahsan Noble: অপরাধের অনুশোচনা তো দূরঅস্ত! 'আরেকবারও হতে পারে', জামিন পেয়ে বেনজির অসভ্যতা নোবেলের...
Mainul Ahsan Noble bail: এক মহিলাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে আটকে রেখে যৌন নির্যাতন চালায় বাংলাদেশের বিতর্কিত গায়ক মাইনুল আহসান নোবেল। এখানেই শেষ নয়, তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়। এই ঘটনায় গ্রেফতার হন গায়ক। তবে জামিনে ছাড়া পেয়ে অনুশোচনা তো দূরঅস্ত! আদালতে গান ধরলেন নোবেল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ এবং আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বাংলাদেশের বিতর্কিত কণ্ঠশিল্পী মাইনুল আহসান নোবেল (Mainul Ahsan Noble)। এই মামলা আদালতে উঠতেই মঙ্গলবার জামিন পেয়েছেন তিনি। এদিন ঢাকার আদালত থেকে আপসের শর্তে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়। জামিন পাওয়ার পর আদালত চত্বরেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের জনপ্রিয় গান ‘মেহেরবান’ গেয়ে শোনান তিনি। যা দেখে তাজ্জব সকলেই।
গত সোমবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের বটতলা এলাকা থেকে নোবেলকে গ্রেফতার করে পুলিস। মামলার সূত্র অনুযায়ী, গত বছরের ১৩ আগস্ট এক মহিলা নোবেলের বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল— বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন। পুলিস ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (PBI) তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি আদালত নোবেলসহ চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন নোবেলের স্ত্রী ইসরাত জাহান প্রিয়া, শাশুড়ি নাজমা হোসেন এবং সহকারী মুনেম শাহ সৌমিক।
জামিন পাওয়ার পর সাংবাদিকদের নোবেল বলেন, “মানুষ মাত্রই ভুল। এবার ভুল হয়েছে, আরেকবার হতে পারে।” বারবার বিতর্কে জড়ানো প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, “আমার দর্শক-শ্রোতারা আমাকে ভালো করে বোঝেন। আশা করি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।” এরপরেই নোবেল তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে গান গেয়ে ওঠেন। আইনি জটিলতার মাঝেও তাঁর এমন সাবলীল আচরণ নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেও মামলার কার্যক্রম আইন অনুযায়ী চলমান থাকবে বলে জানা গেছে।
