Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ছোটপর্দায় নয়া ইতিহাস স্মৃতির! সর্বকালের সেরা TRP পেয়ে শীর্ষে তুলসীর 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২'...

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ছোটপর্দায় নয়া ইতিহাস স্মৃতির! সর্বকালের সেরা TRP পেয়ে শীর্ষে তুলসীর 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২'...
Smriti Irani: ছোটপর্দায় ফিরেই ইতিহাস গড়ে দিল একতা কাপুরের স্বপ্নের প্রোজেক্ট 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২'। ২৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সিরিয়ালের দ্বিতীয় সিজন প্রথম পর্বেই ১৫.৪ মিলিয়ন দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে। শুধু টিআরপিই নয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও একের পর এক ছক্কা হাঁকালেন স্মৃতি ইরানি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেই বলে, এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর ছোটপর্দায় ফিরেছেন স্মৃতি ইরানি (Smriti Irani)। জনপ্রিয় মেগা সিরিয়াল 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি'র দ্বিতীয় সিজন (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) নিয়ে পর্দায় ফের তুলসী বিরানী। এই ফেরা সৃষ্টি করল এক নতুন ইতিহাস।
২৫ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সিরিয়ালের দ্বিতীয় সিজন প্রথম পর্বেই ১৫.৪ মিলিয়ন দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে, যা সাম্প্রতিককালে কোনো ফিকশন শো-এর সর্বোচ্চ রেটিং। এই শো সব পূর্ববর্তী রেকর্ড ভেঙে দিয়ে টিআরপি তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে, পিছনে ফেলে দিয়েছে রূপালি গাঙ্গুলির 'অনুপমা'-কেও।
আরও পড়ুন- Dev-Rituparna: আরেক ভাষা আন্দোলন! এবার সিনেমাহলেও সমান গুরুত্ব বাংলা ছবিকে...বড় আপডেট
TRP তালিকায় 'অনুপমা'-কে হারালো 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২'
বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে পাওয়া তথ্য এবং বিএআরসি (BARC) ডেটা অনুযায়ী, 'কিউঁ কি সাঁস ভি কভি বহু থি ২'-এর টিআরপি দাঁড়িয়েছে ২.৫। গত পাঁচ বছরে কোনো হিন্দি জিইসি (General Entertainment Channel) শো-এর উদ্বোধনী পর্বে এটাই সর্বোচ্চ রেটিং। এর আগে 'অনুপমা' এবং 'তারক মেহতা কা উলটা চশমা'-র মতো জনপ্রিয় শো-এর টিআরপি ছিল ২.১, আর 'ইয়ে রিশতা কেয়া কহেলাতা হ্যায়' পেয়েছিল ২।
প্রথম সপ্তাহে স্টার প্লাস এবং জিওহটস্টার (JioHotstar) মিলিয়ে স্মৃতি ইরানির এই শো ১.৬৫৯ বিলিয়ন মিনিটের বেশি দেখা হয়েছে। প্রথম চার দিনেই টিভিতে ৩১.১ মিলিয়ন দর্শক শোটি দেখেছেন। শুধুমাত্র প্রথম পর্বই স্টার প্লাসে ১৫.৪ মিলিয়ন দর্শক টেনেছে, যা সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বেশি দেখা ফিকশন প্রিমিয়ার।
আরও পড়ুন- Jeetu Kamal on Ditipriya Roy: অন্যের প্ররোচনায় জীতুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ দিতিপ্রিয়ার! গোপন কথোপকথন ফাঁস অভিনেতার...
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও ঝড় তুলছে এই মেগা সিরিয়াল
এই শো-এর প্রথম পর্ব থেকেই অনলাইনে, সোশ্যাল সাইটে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রথম পর্ব আপলোড হতেই তা শেয়ার করেছেন ১৭,৩০০ নেটিজেন এবং ৮৬% ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। যা প্রমাণ করে, দর্শকদের মধ্যে এই শো-এর প্রতি গভীর আবেগ। এই মেগা সিরিয়াল এখন টেলিভিশন এবং ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম - উভয় ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় জিইসি ফিকশন লঞ্চ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।
আরও পড়ুন- Sunjay Kapur Death: ষড়যন্ত্রের শিকার সঞ্জয় কাপুর! অবশেষে সামনে এল করিশ্মার প্রাক্তনের মৃত্যুর আসল কারণ...
এই আইকনিক শো-এর ফেরত আসা ভারতের ডিজিটাল বিনোদন জগতে ফিকশন কন্টেন্টের বিবর্তন এবং দৈনন্দিন গল্পের প্রতি দর্শকদের আগ্রহকে নতুন করে তুলে ধরেছে। এটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও পারিবারিক নাটকের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছে এবং সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা ও বিশাল দর্শকপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছে যে দর্শক পারিবারিক নাটক কতটা পছন্দ করে।
স্মৃতি ইরানি তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র তুলসির ভূমিকায় ফিরেছেন এবং অমর উপাধ্যায় ফিরেছেন মিহিরের চরিত্রে। এই সিজনে ফিরে এসেছেন শক্তি আনন্দ, ঋতু শেঠ, গৌরি প্রধান, হিতেন তেজওয়ানি, কমলিকা গুহা ঠাকুরতা, কেতকী ডেভ এবং অন্যান্য পরিচিত মুখেরা, যা দেখে নস্টালজিয়ায় ভাসছেন দর্শকেরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)