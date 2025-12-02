Smriti Mandhana's Wedding: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি-পলাশ! মুখ খুললেন স্মৃতির ভাই...

Smriti Mandhana's Wedding: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি-পলাশ! মুখ খুললেন স্মৃতির ভাই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মন্ধানা এবং সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বহু প্রতীক্ষিত বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ার পর থেকেই এই জুটি ফের শিরোনামে। হঠাৎই স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে তাঁদের বিয়ে স্থগিত হয়েছিল। কিন্তু স্থগিতের পর থেকেই এই তারকা জুটির সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। সম্প্রতি গুজব ছড়ায় যে, আগামী ডিসেম্বরের ৭ তারিখে তাঁরা অবশেষে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। পরিবার কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়ার আগেই এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
তাঁদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠানটি সাংলিতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই দিন সকালেই স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, বিয়েটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে পলাশ মুচ্ছলও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মা জানিয়েছিলেন যে, মানসিক চাপ ও আঘাতের কারণে পলাশকে আইভি সাপোর্টে রাখা হয়েছিল এবং একাধিক পরীক্ষার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
দুই পরিবার যখন একে অপরের সংকটে ব্যস্ত, তখনই সামাজিক মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতারণার অভিযোগ এবং কিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ায় জল্পনা শুরু হয় যে, বিয়ে স্থগিতের পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন বা অন্য কারও ভূমিকা থাকতে পারে।
পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন ভক্তরা লক্ষ্য করেন যে, স্মৃতি মন্ধানা পলাশ এবং তাঁর বাগদান সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া ট্যাগ, এমনকি ভাইরাল হওয়া প্রস্তাবের ভিডিওটিও মুছে ফেলেছেন। ক্রমশই বাড়তে থাকে গুঞ্জন। যদিও পরবর্তীতে দুজনই তাঁদের ইনস্টাগ্রাম বায়ো-তে 'নজর ইমোজি' যোগ করেন। এরই মাঝে সামনে আসে বিবাহ অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা দুই কোরিওগ্রাফার—নন্দিকা দ্বিবেদী এবং গুলনাজ খানের দিকে। তাঁদের দু'জনকেই এই বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা হয়। তবে তাঁরা দুজনেই পলাশের সঙ্গে যেকোনো ধরনের সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং গুজবগুলিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।
সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নিশ্চিত বা অস্বীকার না করা হলেও, স্মৃতি-পলাশের বিয়ের বিষয়টি এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে শোনা যায়, আগামী রবিবারই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন পলাশ ও স্মৃতি। তবে, স্মৃতি মন্ধানার ভাই শ্রাবণ মন্ধানা এই সমস্ত দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই গুজবগুলো সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এই মুহূর্তে এটি (বিয়ে) এখনও স্থগিত আছে।"
