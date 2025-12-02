English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Smriti Mandhana's Wedding: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি-পলাশ! মুখ খুললেন স্মৃতির ভাই...

Smriti Mandhana | Palash Muchhal: তাঁদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠানটি সাংলিতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই দিন সকালেই স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, বিয়েটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এরই মাঝে শোনা যায়, আগামী রবিবারই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন পলাশ ও স্মৃতি। এই বিষয়ে মুখ খুললেন স্মৃতির ভাই। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 2, 2025, 09:41 PM IST
Smriti Mandhana's Wedding: জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ৭ ডিসেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি-পলাশ! মুখ খুললেন স্মৃতির ভাই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট তারকা স্মৃতি মন্ধানা এবং সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বহু প্রতীক্ষিত বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়ার পর থেকেই এই জুটি ফের শিরোনামে। হঠাৎই স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে তাঁদের বিয়ে স্থগিত হয়েছিল। কিন্তু স্থগিতের পর থেকেই এই তারকা জুটির সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। সম্প্রতি গুজব ছড়ায় যে, আগামী ডিসেম্বরের ৭ তারিখে তাঁরা অবশেষে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। পরিবার কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়ার আগেই এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Dharmendra-Hema Malini: কয়েক মিনিটের দূরত্বে থাকলেও ধর্মেন্দ্রের বাড়িতে ঢোকা বারণ ছিল হেমার! স্মরণসভাতেও পাননি আমন্ত্রণ...

তাঁদের বিয়ের মূল অনুষ্ঠানটি সাংলিতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই দিন সকালেই স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে, বিয়েটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে পলাশ মুচ্ছলও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মা জানিয়েছিলেন যে, মানসিক চাপ ও আঘাতের কারণে পলাশকে আইভি সাপোর্টে রাখা হয়েছিল এবং একাধিক পরীক্ষার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুই পরিবার যখন একে অপরের সংকটে ব্যস্ত, তখনই সামাজিক মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতারণার অভিযোগ এবং কিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ায় জল্পনা শুরু হয় যে, বিয়ে স্থগিতের পেছনে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন বা অন্য কারও ভূমিকা থাকতে পারে।

আরও পড়ুন- Karisma Kapoor: ১৯০০ কোটি তো ছাড়! ১ টাকাও পায়নি করিশ্মার ছেলে-মেয়ে, ৬০০০ কোটি লুকিয়ে বিদেশে পাচার করেছে প্রিয়া? আদালতে বিস্ফোরক সঞ্জয়ের মা...

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন ভক্তরা লক্ষ্য করেন যে, স্মৃতি মন্ধানা পলাশ এবং তাঁর বাগদান সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সোশ্যাল মিডিয়া ট্যাগ, এমনকি ভাইরাল হওয়া প্রস্তাবের ভিডিওটিও মুছে ফেলেছেন। ক্রমশই বাড়তে থাকে গুঞ্জন। যদিও পরবর্তীতে দুজনই তাঁদের ইনস্টাগ্রাম বায়ো-তে 'নজর ইমোজি' যোগ করেন। এরই মাঝে সামনে আসে বিবাহ অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা দুই কোরিওগ্রাফার—নন্দিকা দ্বিবেদী এবং গুলনাজ খানের দিকে। তাঁদের দু'জনকেই এই বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা হয়। তবে তাঁরা দুজনেই পলাশের সঙ্গে যেকোনো ধরনের সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং গুজবগুলিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নিশ্চিত বা অস্বীকার না করা হলেও, স্মৃতি-পলাশের বিয়ের বিষয়টি এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে শোনা যায়, আগামী রবিবারই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন পলাশ ও স্মৃতি। তবে, স্মৃতি মন্ধানার ভাই শ্রাবণ মন্ধানা এই সমস্ত দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই গুজবগুলো সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এই মুহূর্তে এটি (বিয়ে) এখনও স্থগিত আছে।"

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Smriti Mandhana's WeddingPalash MuchhalSmriti Mandhana
পরবর্তী
খবর

Dharmendra-Hema Malini: কয়েক মিনিটের দূরত্বে থাকলেও ধর্মেন্দ্রের বাড়িতে ঢোকা বারণ ছিল হেমার! স্মরণসভাতেও পাননি আমন্ত্রণ...
.

পরবর্তী খবর

Apple To Resist 'Sanchar Saathi' App: BIG NEWS! ভারতে বন্ধ হয়ে যাবে আইফোন? কেন্দ্র...