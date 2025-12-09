English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Smriti Mandhana New Post: মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি নতুন পোস্ট করেছেন স্মৃতি, যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কার উদ্দেশ্যে এই পোস্ট? স্মৃতির বার্তায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 9, 2025, 04:26 PM IST
Smriti Mandhana: 'শান্ত থাকা মানে চুপ থাকা নয়'! বিয়ে বাতিল করে চমকে দেওয়া ইনস্টা পোস্ট স্মৃতির...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত কয়েকদিন ধরেই ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal) বিয়ে ঘিরে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। বিয়ের আগের দিন রাতে বিয়ে বাতিল করেন ভারতীয় ব্যাটার। এই পুরো ঘটনার পরে রবিবার স্মৃতি মান্ধানা নিজেই জানান যে এই বিয়ে বাতিল। এরপর সোমবার প্র্যাকটিসেও নামেন তিনি। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি নতুন পোস্ট করেছেন স্মৃতি, যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এই পোস্টের ক্যাপশন আসলে স্মৃতির মনস্তত্ত্ব বলেই মনে করছেন অনুরাগীরা। 

ভিডিওটিতে স্মৃতিকে শান্তভাবে জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা নিয়ে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। এই পোস্টটি একটি জনপ্রিয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ডের জন্য একটি পেড প্রমোশন। ক্লিপটিতে স্মৃতি বলছেন, “আমি আমার শান্ত মনকে কথা বলতে দিই এবং আমার বিশ্বাসকে গুরুভার বহন করতে দিই।” তিনি আরও যোগ করেন, “দায়িত্ব কোনো পদবী নয়, এটি একটি মানসিকতা।” স্মৃতি তাঁর ক্যাপশনে লিখেছেন, “আমার কাছে শান্ত থাকা মানে নীরবতা নয়, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।”

স্মৃতির বার্তায় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। একজন ভক্ত লিখেছেন, “দেশকে গর্বিত করতে থাকুন এসএম! আপনি সেরা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য নন।” অন্য একজন মন্তব্য করেন, “হ্যাঁ... স্মৃতি ফিরে এসেছেন।” পোস্টটি ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ১০ লক্ষের বেশি লাইক পেয়েছে।

সম্প্রতি , ৭ই ডিসেম্বর, স্মৃতি মান্ধানা প্রথমবারের মতো পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে তাঁর স্থগিত হওয়া বিবাহ নিয়ে নীরবতা ভাঙেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে বিয়েটি বাতিল করা হয়েছে এবং এই সময় তিনি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেন। তিনি লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার জীবন নিয়ে প্রচুর জল্পনা চলছে এবং আমার মনে হয় এই সময়ে মুখ খোলা দরকার। আমি অত্যন্ত ব্যক্তিগত জীবন যাপন করি এবং আমি এটি সেভাবেই রাখতে চাই। কিন্তু আমাকে স্পষ্ট করে দিতে হচ্ছে যে বিয়েটি বাতিল করা হয়েছে। আমি এই বিষয়টি এখানেই শেষ করতে চাই এবং আপনাদের সকলকেও একই কাজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি, এই মুহূর্তে দয়া করে উভয় পরিবারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানান এবং আমাদের নিজেদের গতিতে বিষয়টি প্রক্রিয়াজাত করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন।"

শেষে তিনি লেখেন, “আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সকলকে চালিত করার জন্য একটি উচ্চতর উদ্দেশ্য রয়েছে এবং আমার কাছে তা সব সময় সর্বোচ্চ স্তরে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। আমি আশা করি যত দিন সম্ভব ভারতের হয়ে খেলা এবং ট্রফি জেতা চালিয়ে যাব এবং আমার মনোযোগ চিরকাল সেখানেই থাকবে। আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এবার এগিয়ে যাওয়ার সময়।”

স্মৃতি মন্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে স্থগিত হয়েছিল কারণ বিয়ের দিনেই স্মৃতির বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এরই মধ্যে, পলাশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার জল্পনাও শুরু হয়। পলাশও সাংলিতে (যেখানে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু পরে পরিবারের সঙ্গে মুম্বই ফিরে আসেন। এই জল্পনা ও গুঞ্জনের মধ্যে দম্পতি নীরব ছিলেন। তবে ৭ই ডিসেম্বর, তাঁরা দুজনেই বিবৃতি প্রকাশ করে বিয়ে বাতিলের কথা জানান।

