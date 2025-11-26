English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Smriti Mandhana Wedding: ৪ দিন আগেই চুমু এক মহিলাকে! বিয়ের দিন সকালে পালিয়ে যান পলাশ মুচ্ছল! হাসপাতালে ভর্তিও 'নাটক'! বিয়ে পুরোপুরি বাতিল স্মৃতির?

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding Postponed: রেডিট ব্যবহারকারী আরও দাবি করেছেন, পলাশ মুচ্ছলের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আসলে গোটা বিষয়টাকে শুধুই 'কভার-আপ' করার জন্য! কেন স্মৃতির বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়, তাও বলছেন তিনি!

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 26, 2025, 01:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের দিন দুপুরেই বিয়ে 'বাতিল' হয়ে যায় তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং বলিউডের গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal)-এর। আর তারপর থেকেই আতস কাচের নীচে 'হবু বর' পলাশ মুচ্ছলের (Smriti Mandhana's fiance Palaash Muchhal) চরিত্র। প্রথমে শোনা গিয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই হঠাৎ স্মৃতি মন্ধানার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়, সেই কারণেই বিয়ে স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় যুগল। কিন্তু তারপরই ভারতের তারকা ক্রিকেটার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এনগেজমেন্টের সব ছবি মুছে ফেলতে ও স্মৃতি মন্ধানার বন্ধু এবং তাঁর সংগীতের কোরিওগ্রাফার মেরি ডি'কস্টার সঙ্গে পলাশ মুচ্ছলের 'ফ্লার্টি' চ্যাট (Palaash Muchhal Viral Chat) সামনে আসার পরই নয়া মাত্রা পেয়েছে এই ঘটনা। এখন সামনে আসছে আরও নতুন নতুন আপডেট। 

শোনা যাচ্ছে, বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত নয়, ভারতের তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা (Smriti Mandhana) এবং বলিউডের গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের (Palash Muchhal)-এর বিয়ে আর হবেই না (Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding Cancelled)! স্মৃতি মন্ধানার ঘনিষ্ঠ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জনৈক রেডিট ব্যবহারকারী এই দাবি করেছেন! তিনি বলছেন, বিয়ের ৪ দিন আগেই এক মহিলাকে চুমু খেতে দেখা যায় পলাশকে (Palaash Muchhal caught kissing a woman)! এমনকি সংগীতের রিহার্সালের সময় অনেকেই পলাশকে মেরির সঙ্গে বেশ 'ঘনিষ্ঠ' অবস্থায় (Palash Muchhal Cosy with Mary D'Costa) দেখেন! বিয়ের আগের দিন রাতেই এই নিয়ে স্মৃতি মন্ধানার বাবার সঙ্গে প্রবল তর্কাতর্কি বাধে পলাশ মুচ্ছলের!  তার জেরেই সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক স্মৃতির বাবার! এমনকি বিয়ের দিন পলাশ মুচ্ছল 'পালিয়েও' নাকি যান (Palaash Muchhal Ran Away On Wedding Day)! যদিও এখনও পর্যন্ত পলাশ মুচ্ছলের প্রসঙ্গে  কোনও বিষয়েই স্মৃতি মন্ধানার পরিবারের তরফে মুখ খোলেননি কেউ-ই।

এদিকে স্মৃতির বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, পলাশ মুচ্ছলও হাসপাতালে ভর্তি হন ভাইরাল সংক্রমণ ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ে। পলাশ মুচ্ছলের মা এই প্রসঙ্গে যদিও দাবি করেছেন, স্মৃতির বাবার হার্ট অ্যাটাকের খবর শোনার পর থেকে টানা ৪ ঘণ্টা কেঁদে অসুস্থ হয়ে পড়েন পলাশ মুচ্ছল। তারকা ক্রিকেটারের বাবার সঙ্গে খুবই 'ক্লোজ' ছিলেন পলাশ। হার্ট অ্যাটাকের খবর শোনার পর থেকেই কাঁদতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে টানা অনুষ্ঠানের জন্য স্ট্রেসেও ছিলেন। দিদি, বলিউড গায়িকা, পলক মুচ্ছলও দাবি করেছেন, ভিত্তিহীন অযথা গুজব না ছড়াতে! আর্জি জানিয়েছেন, দুই পরিবারেরই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার। কিন্তু ওই রেডিট ব্যবহারকারী আরও বলছেন, পলাশ মুচ্ছলের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আসলে গোটা বিষয়টাকে শুধুই 'কভার-আপ' করার জন্য!

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৫ বছর ধরে একে অপরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর গত রবিবার, ২৩ নভেম্বর, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে মন্ধানার ফার্ম হাউজেই বসেছিল তারকা জুটির বিয়ের আসর। কিন্তু বিয়ের দিন-ই একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। বিয়ের দিন দুপুরেই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবা শ্রীনীবাস মন্ধানার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাবার গুরুতর অসুস্থতার কারণে স্মৃতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান স্থগিতের কথা ঘোষণা করা হয়। পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়, বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্মৃতি বিয়ে করবেন না!

কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে পলাশ মুচ্ছলের একটি ব্যক্তিগত চ্যাটের স্ক্রিনশট। ইনস্টাগ্রামে নিজের স্টোরিতে সেই চ্যাটের স্ক্রিনশট প্রথম পোস্ট করেন মেরি ডি'কস্টা। যেখানে পলাশকে মেরিকে সুইমিং পুলে একসঙ্গে সাঁতার কাটার প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছে। ভোর ৫টায় ভারসোভা বিচে দেখা করতেও বলেছেন পলাশ! আবার চ্যাটে পলাশ স্মৃতির সঙ্গে তাঁর বর্তমান সম্পর্কটিকে'লং-ডিস্ট্যান্স' বলেও উল্লেখ করেন। সবমিলিয়ে টিনসেল টাউনে এখন মুচমুচে টপিক পলাশ মুচ্ছল!

